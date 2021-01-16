為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    150萬收贓張大千畫作 藏24年1.3億賣出 罪難逃

    律師許坤立提供《春山雲瀑》失竊前，掛在黃君璧家中的真跡。（記者錢利忠攝）

    律師許坤立提供《春山雲瀑》失竊前，掛在黃君璧家中的真跡。（記者錢利忠攝）

    2021/01/16 05:30

    春山雲瀑 現身蘇富比拍賣

    〔記者錢利忠／台北報導〕蘇富比前年原定拍賣國畫大師張大千畫作《春山雲瀑》，卻爆出是失竊贓物而下架；台北地檢署調查，83歲收藏家劉辰旦，26年前僅花150萬元就取得黃宗凱（已故）竊來的畫作，前年再以高價1.3億元銷贓給中國收藏家趙海諾，認定他涉嫌利用藝術品交易方式隱匿及使用他人犯罪所得，昨依最重可處7年徒刑的洗錢防制法起訴。

    《春山雲瀑》是張大千1969年送給並稱「渡海三家」的師大美術系前系主任黃君璧的賀壽禮，畫作題「君璧道兄七十一歲生日」。蘇富比前年將該畫估價港幣3800萬元，拍賣消息一出，黃君璧女兒黃湘詅隨即提告，指該畫為家中失竊品，蘇富比因而暫停拍賣。

    83歲劉辰旦 贓物追訴過期

    劉辰旦供稱，他於1995年以150萬元向黃宗凱買畫，前年7月以1.3億元轉賣給趙海諾。劉曾被控涉及1970年「台北花旗銀行爆炸案」等刑案，被認為曾是白色恐怖受害者。

    改洗錢罪起訴 最重判7年

    台北地檢署調查認為，劉得知畫作是贓物，但贓物罪追訴期已過，改依洗錢防制法起訴劉男。黃湘詅的委任律師許坤立表示，劉以為收贓時效過了，就把畫作拿出來賣，卻不知另涉犯洗錢防制法，人算不如天算。

    失主想討回 難度不小

    法界認為，失主要索回畫作，可能只有民事訴訟途徑，但追回難度不小。

    律師丁昱仁指出，依民法規定，所有人有權請求返還，請求權應於15年內提出，本案有無超過15年時效，應從竊案發生日或被告遭查獲日起算，仍有待釐清，若是後者，仍在請求權時效內。但若畫作已賣給善意第三人，恐無法討回，只能向劉男主張售畫所得為不當得利，爭取返還。

    律師許坤立提供《春山雲瀑》失竊前，掛在黃君璧家中的真跡。（記者錢利忠翻攝）

    律師許坤立提供《春山雲瀑》失竊前，掛在黃君璧家中的真跡。（記者錢利忠翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門
    陳檡文接任警大校長 徐國勇：盼持續將實務導入教育
    2021/01/15 11:25

    陳檡文接任警大校長 徐國勇：盼持續將實務導入教育

    推銷視訊電話吸金63億 日訊負責人夫婦聲押
    2021/01/15 07:36

    推銷視訊電話吸金63億 日訊負責人夫婦聲押

    母抱女嬰逃生墜樓 高市透天厝大火3死1重傷
    2021/01/15 08:33

    母抱女嬰逃生墜樓 高市透天厝大火3死1重傷 影片

    鳳山透天厝大火！越籍外配母抱女逃生不慎墜樓 女嬰救回母不治
    2021/01/15 08:19

    鳳山透天厝大火！越籍外配母抱女逃生不慎墜樓 女嬰救回母不治 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播