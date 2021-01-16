150萬收贓張大千畫作 藏24年1.3億賣出 罪難逃

律師許坤立提供《春山雲瀑》失竊前，掛在黃君璧家中的真跡。（記者錢利忠攝）

2021/01/16 05:30

春山雲瀑 現身蘇富比拍賣

〔記者錢利忠／台北報導〕蘇富比前年原定拍賣國畫大師張大千畫作《春山雲瀑》，卻爆出是失竊贓物而下架；台北地檢署調查，83歲收藏家劉辰旦，26年前僅花150萬元就取得黃宗凱（已故）竊來的畫作，前年再以高價1.3億元銷贓給中國收藏家趙海諾，認定他涉嫌利用藝術品交易方式隱匿及使用他人犯罪所得，昨依最重可處7年徒刑的洗錢防制法起訴。

《春山雲瀑》是張大千1969年送給並稱「渡海三家」的師大美術系前系主任黃君璧的賀壽禮，畫作題「君璧道兄七十一歲生日」。蘇富比前年將該畫估價港幣3800萬元，拍賣消息一出，黃君璧女兒黃湘詅隨即提告，指該畫為家中失竊品，蘇富比因而暫停拍賣。

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83歲劉辰旦 贓物追訴過期

劉辰旦供稱，他於1995年以150萬元向黃宗凱買畫，前年7月以1.3億元轉賣給趙海諾。劉曾被控涉及1970年「台北花旗銀行爆炸案」等刑案，被認為曾是白色恐怖受害者。

改洗錢罪起訴 最重判7年

台北地檢署調查認為，劉得知畫作是贓物，但贓物罪追訴期已過，改依洗錢防制法起訴劉男。黃湘詅的委任律師許坤立表示，劉以為收贓時效過了，就把畫作拿出來賣，卻不知另涉犯洗錢防制法，人算不如天算。

失主想討回 難度不小

法界認為，失主要索回畫作，可能只有民事訴訟途徑，但追回難度不小。

律師丁昱仁指出，依民法規定，所有人有權請求返還，請求權應於15年內提出，本案有無超過15年時效，應從竊案發生日或被告遭查獲日起算，仍有待釐清，若是後者，仍在請求權時效內。但若畫作已賣給善意第三人，恐無法討回，只能向劉男主張售畫所得為不當得利，爭取返還。

律師許坤立提供《春山雲瀑》失竊前，掛在黃君璧家中的真跡。（記者錢利忠翻攝）

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