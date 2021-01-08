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    三歲女童皮包骨 狠心爸媽涉凌虐起訴

    高雄地檢署認定46歲蔡姓女子與女童生父確有虐童，依妨害兒童發育罪起訴。（資料照）

    高雄地檢署認定46歲蔡姓女子與女童生父確有虐童，依妨害兒童發育罪起訴。（資料照）

    2021/01/08 05:30

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕46歲蔡姓女子和4名男子分別生下3女1男，最小的3歲女兒日前腦部出血送醫，被醫院通報有受虐傾向。檢警調查發現，小女童體重僅7.9公斤，骨瘦如柴、全身是傷，生長曲線3%以下；蔡女和女童的生父林男辯稱，是女兒自己不愛吃飯，且調皮搗蛋才修理她。高雄地檢署認定確有虐童，依妨害兒童發育罪起訴。

    檢方指出，蔡姓女童去年4月昏迷，送醫後醫護人員發覺女童身材比同齡兒童明顯瘦小，身高僅83公分、體重7.9公斤，且全身是傷，還腦出血命危，通報社會局和警方。

    檢警調查，女童母親蔡女和4名男子生下4個孩子，受虐女童是蔡女和50歲林男所生，蔡、林都否認虐童，表示頂多拿「不求人」（竹或木製的背部抓癢工具）教訓她，以及女童不愛吃飯，或因他們晚回家，女兒吃得晚，才這麼瘦。

    但檢警查出，小女童平時由領有中度智能障礙手冊的16歲姊姊照顧，林、蔡根本沒在管小女兒的生活情況，大女兒受限智能不足，也不會照顧妹妹。至於女童腦出血，大女兒證稱是妹妹不乖被爸媽教訓後，自己跑時撞到牆昏倒。高市社會局已將蔡女家3個未成年孩子緊急安置，小女童如今已出院送寄養家庭。

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