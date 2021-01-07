自由日日shoot》督察系統失靈 「買春所長」是誰查不出

長官遭酒駕連坐下台事件簿

2021/01/07 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南市警局白河分局偵查隊連續出包，督察系統雖介入調查，但隊長記堂源至今總共只被記1支申誡。有警官表示，似乎確是外傳在地方仕紳介入下，督察系統也只能失靈了。

下屬狀況多 隊長僅1申誡

白河分局偵查隊內部管理失調，還不僅去年的3次出大包，內部人士說，2年前的「買春所長」事件，似乎也是如出一轍；當時傳出有一位台南市警局的所長「陳威佑」（音同），不僅買春睡酒店妹，還要警員幫他付帳，惟這位買春所長到底是誰、「陳威佑」又是何人？督察單位調查至今，始終無下文。

請繼續往下閱讀...

外勤警官指出，以南市警局的督導文化，有風紀、管理問題，是由分局督察組初步調查擬議懲處，再由警局督察室核准，如果發生受矚目、違法事件，由督察室介入，避免調查不夠客觀，但督察室通常不會直接調查，主要仍賴督察組的初步訪談紀錄。因為是自己人調查自己人，督察角色往往尷尬，時不時還得「顧大局」，因此事件的真相、或是懲處幅度等，主要看主官是否追究。

南警︰酒駕、洩密仍調查中

督察室是否善盡督導責任？南市警局表示，人犯脫逃已有調查結果，酒駕、洩密兩案，調查中，督察系統在蒐集完整資料完成前，不會任意懲處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法