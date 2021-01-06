送餐遲到客人揮刀濺血 外送員掏「槍」恐嚇 都送辦

林姓外送員（灰衣者）及傷人的林姓工人（黑衣者）被送辦。（記者吳仁捷攝）

2021/01/06 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市林姓外送員4日晚間外送餐點到林口一處社區，點餐的林姓工人不滿送餐遲到，兩人口角後，林姓工人持刀刺傷林姓外送員，外送員受傷送醫，警方當場逮捕林姓工人，但林姓工人反控外送員先掏槍，他為自保才亮刀，扭打時不慎傷人，因雙方互控對方先亮刀、亮槍，警方將全案依恐嚇、傷害等罪嫌送辦，進一步釐清案發經過。

林口區信義路一社區4日晚間傳出33歲林姓外送員遭21歲林姓工人持刀刺傷左肩，將他刺得大量出血，消防員到場將傷者送醫，林口警分局文林派出所當場逮捕持刀傷人的林嫌；但林嫌卻惡人先告狀，辯稱外送員先掏槍，他擔心遭射傷，持刀自保反擊。

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外送員左肩遭刺傷送醫

林姓外送員送醫後，被檢出左肩1道3公分長、1公分深的刀傷，就醫包紮後幸無大礙，被帶回警所偵訊，他表示是客人林男抱怨送餐過慢，讓他點的4份油飯、3碗綜合湯（玉米、花枝丸、貢丸）餐點變冷，雙方口角互嗆後，各自撂人助陣，期間兩人亮刀、亮槍扭打，旁人雖不斷勸架，混亂間林姓工人持刀刺傷外送員。

警方鑑驗後，釐清林姓外送員持空氣槍恐嚇林姓客人，警方追問林姓外送員為何帶槍外送，他辯稱喜歡玩BB槍，放在置物箱不時把玩，事發時，因對方亮刀，想拿槍嚇唬對方，讓對方停手，未料冷不防遭攻擊被刺傷，警方事後雖未尋獲行凶的摺疊刀，昨仍依恐嚇、傷害等罪嫌，將林姓外送員及林姓工人送辦。

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