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    施行72年遭詬病黑箱 吳燦宣布廢除

    最高法院院長吳燦，宣布今年元旦全面廢除限量分案，杜絕案件審理延滯。 （資料照）

    最高法院院長吳燦，宣布今年元旦全面廢除限量分案，杜絕案件審理延滯。 （資料照）

    2021/01/05 05:30

    〔記者張文川／台北報導〕最高法院昨廢除「限量分案」制度，此制在台施行72年之久，往年許多民眾常抱怨案件上訴到最高院，都落得無聲無息沒有回音好一陣子，短則數月，長則1、2年才分案，分案缺乏效率，而分案之前無人負責的空窗期，也給人有黑箱運作的遐想空間，向來為人詬病。

    近2年各界批評最高院分案聲浪迭起，最高院決定一次搞定，案件全分出去，由承審法官扛起審案期限的責任與壓力，往審判公開透明的理想再前進一步，至於法官人力、資源是否真扛得住，有待司法院觀察解決。

    民事庭長曾淚訴「分案霸凌」

    高等法院民事庭長楊絮雲，2019年8月出面控訴前一年她調至最高法院時，遭「分案霸凌」，淚訴分案有黑箱且不公，她一個月被分到20件案子，同庭有法官只分到8件，部分繁複案件拖了2年多才分案到她手上，懷疑被指定分案惡整，引來監察院調查；最高院為此加速更新電腦分案程式，並且設置分案室，定期公開電腦抽籤以昭公信。

    但監察院仍通過調查報告，認定最高法院分案制度有配套不周、人工作業異常、電腦系統缺陷、違反法官法定原則等缺失，要求司法院督促改善，並對時任最高院院長鄭玉山進行職務監督，鄭玉山去年4月1日提前退休。

    吳燦呼籲司法院「給足糧草」

    現任院長吳燦接任後，最高院法官會議去年7月初通過逐步廢除限量分案制度，吳燦隨即對外宣示「遲來的正義不是正義」，宣布將逐步取消限量分案、今年元旦全面廢除，從分案源頭做起，杜絕案件審理延滯，並呼籲司法院「給足糧草」。

    最高院也於去年8月起，陸續增調法官至最高院，至今最高院「淨移入」7位法官。

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