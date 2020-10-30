混廢爐渣蓋堤岸工程 黑心業者重判

廢爐渣混入預拌混凝土，堤岸工程經過多年已經出現膨脹暴凸、鏽斑等破損狀況。（彰化地檢署提供）

2020/10/30 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕台中市中泰預拌混凝土公司經由南投縣久鈺營造公司，標得第三、第四河川局於濁水溪等處的多項堤岸公共工程，工程款2億3千萬元，但業者買進廢爐渣混入預拌混凝土，充作結構性混凝土使用，檢察官偵辦時勘驗鑽心試體，果然發現生鏽，危及公眾安全。彰化地院依加重詐欺罪，判業者張秋田、邱秀鳳、林宏標3人7年2月至5年6月不等徒刑，並追討已給付的5200多萬元工程款。

判決指出，張秋田（62歲）曾違反政府採購法，信用不佳，由妻子邱秀鳳（61歲）掛名中泰公司與久鈺營造負責人，私下仍由張負責實際營運，並由久鈺負責出面投標。

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2014、15年間，標得濁水溪、大甲溪、大安溪、大甲溪等處6項工程，由中泰提供混凝土，林宏標（張、邱的女婿）建議買入煉鐵業廢爐渣混入預拌混凝土，充作結構性混凝土使用於堤岸工程，強度不變。

彰化地檢署2016年偵辦全興與部分營造公司勾結，將煉鐵業廢爐渣出售給下游業者案，查出久鈺和中泰公司也違法使用，偵辦後起訴。張秋田出庭辯稱沒偷工減料，CNS沒規定不得使用再生粒料，他們只是沒跟業者告知使用爐渣，但是混凝土強度是夠的。

彰院審理認為，爐渣含高量氧化鐵，遇水氣或空氣會生鏽膨脹，檢方實地鑽心回來的圓柱體，經過4年，今年再勘驗時，外表已多處生鏽，甚至膨脹。第三河川局也說，大安溪水尾堤防有55處出現膨脹暴凸、鏽斑，今年再查增至191處。

法官認定張秋田為累犯，否認犯罪拒不賠償，態度欠佳，林宏標在河川局抽驗時，提供合格混凝土供驗，上演「貍貓換太子」調包手法，甚為可惡，依此判刑；可上訴。

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