敬鵬大火殉職小隊長 兩兒承繼父志

前年在敬鵬工廠大火殉職的消防分隊小隊長李翰霖，大兒子李政和（右2）警專畢業，小兒子李政霆（中）也考取警專消防安全科。（記者鄭景議攝）

2020-08-26 05:30:00

李翰霖一家 三代從事警消工作

〔記者鄭景議／台北報導〕2018年4月桃園敬鵬工廠大火造成6名消防員殉職，當時震驚社會，殉職的消防分隊小隊長李翰霖，其大兒子李政和警專37期畢業後，小兒子李政霆也考取警專39期消防安全科，繼承父親遺志。

大兒子警專畢業 小兒子考上消防科

於桃園敬鵬工廠大火殉職的李翰霖，出身警消世家，其父李賢一過去是桃園市消防局大溪分隊小隊長，大哥、二哥都任職警消，李翰霖殉職後，政和、政霆許下承諾要照顧母親，代替父親扛起家庭，兩年後，兩人如願進入警消界。

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李政霆受訪表示，過去父親常跟他分享消防受訓的照片，讓他對父親十分景仰，覺得當消防員救人很有意義，因此自小就立志成為消防，即使父親在火場中殉職，也沒有打消念頭，反而認為要繼承父親遺志。

當初意外發生，李政霆一家受訪時，包括李政霆的媽媽、祖母，都一度表示，不希望兩兄弟繼續從事警消；經溝通及家中同樣從事消防的叔伯支持，才轉念同意。政霆祖母哽咽表示，答應之後「都有點後悔」、「但是政霆說要完成爸爸遺願，要像爸爸一樣救人，只希望他別像爸爸一樣只想著救人」。

政霆媽媽也說，其實還是放不下心，時時擔心孩子安全，但兄弟倆從事警消，讓她引以為傲。

桃園市消防局第三大隊組長、李政霆大伯父李龍潭說，敬鵬大火是他從事警消20、30年來沒有遇過的意外，他知道政霆一心想從父志，盡力勸說媽媽同意，也相信警專會好好照顧政霆。

警專校方表示，敬鵬大火影響後續消防法修法改革，現已將退避權、資訊權、調查權等生命3權入法，是6位英雄以生命促成；李翰霖兩子一人警察、一人警消，為社會治安、消安奮鬥努力，校方非常感謝，希望李翰霖恪盡職守、捨己為人的忠勇奉獻精神，永在兄弟倆血液中流淌。

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