花心翁外遇45年 小三生2子 妻苦忍36年求償 只賠2年

呂妻求償時效

2020-08-24 05:30:00

〔記者鮑建信／高雄報導〕曾開設皮革公司的85歲呂姓老翁，因妻子無法生育，他稱為了傳宗接代而外遇不斷，婚外情長達45年，小三還幫他生了2名兒子，呂妻36年前就知道先生外遇，卻遲至去年提告求償2百萬元精神撫慰金，民法損害賠償請求時效為2年，高雄高分院判人夫和小三連帶賠償50萬元定讞，另外34年無法求償，原告、被告3人年齡共240餘歲，相當罕見。

3人年齡共240餘歲

80多歲的呂妻指出，她在1963年結婚，隔年生下長女，後來第2胎難產，拿掉子宮再也無法生育。其夫竟以膝下無子為藉口，在外與數名女子有染，並在1975年間外遇，與徐女生下1子。

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2、3年後，其夫又與翁女連續生下2名兒子，並在1983年、1984年間辦妥認領手續。兩人出雙入對，毫不避諱，翁女一家生活費，均由其夫負擔，逢年過節時，都邀約翁姓母子到家裡吃飯過節。

呂妻說，丈夫很大男人，要求配合與翁婦一家出遊合照或互動，她僅能被動聽從、隱忍，並說，其夫認領翁婦小孩後，她始知姦情，考量不願家庭破碎，默默忍受多年，直到去年提告。

呂翁指出，他身為家族長孫，承受傳宗接代壓力，不得已與翁女交往，並立刻向妻子坦承，為顧及妻子感受，多年來一直與妻子共同生活，少與翁婦相處，且從未在翁婦家過夜。

又說，妻子了解他的苦衷，同意他和翁婦交往，小孩認祖歸宗後，翁婦並稱其妻為大姊，小孩婚禮當日，夫妻倆擔任主婚人，一起接受兒子、媳婦敬茶，並上台高歌，甚至與小孩的配偶一同出遊，證明其妻已宥恕2人交往生子。

1、2審法院指出，據最高法院判決參照，夫妻之一方對其配偶與人通姦，事後宥恕，須有寬容其行為，而願繼續維持婚姻生活的感情表示。合議庭調查，據被告等人提供出遊等觀看，原告多面無表情，縱使面露笑容，亦可能因出遊、婚慶的歡樂情境所致，縱使原告擔任婚禮主婚人，亦可能係因長幼禮節之故，不能就此認定她明示或默示，而認同被告2人交往。

此外，呂妻自承36年前丈夫認領小孩後始知外遇，她在2019年4月提告，依損害賠償請求時效，呂婦遭侵權時間，應自提告日起，往前推2年，審酌兩方經濟狀況，認為被告2人賠償50萬元較合理。

據了解，呂妻與其夫等人長期不睦，之後又看到類似元配求償勝訴報導，因此提告。

花心翁外遇示意圖

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