高雄分屍案》屍袋藏啞鈴沉愛河 微生物助冤魂曝光

高雄愛河傳出分屍棄屍命案，鑑識人員趕往採驗， 並發現裝屍塊的行李袋內有放有啞鈴，企圖使屍體沉入愛河滅跡。 （記者黃良傑攝）

2020-06-24 05:30:00

水中屍塊化學變化浮起

〔記者吳昇儒／台北報導〕分屍兇手使用啞鈴將屍塊旅行袋沉入河底，後來浮上河面，案件因而曝光。資深刑警指出，原因是屍塊與水中微生物發生化學變化，屍塊內部產生氣體，導致浮力大於啞鈴而浮出。兇手本想藉由魚蝦、微生物幫忙讓屍體消失於無形，阻斷警方查緝，未料反而在微生物作用下讓屍塊浮起，可說是法網恢恢。警方相信：「天理昭彰，本案一定能偵破！」

我國警政鑑識系統完善，遇兇殺案件，通常只要有遺體，查出死者身分後，幾乎都能揪出兇手。故不少殺人兇手，不僅犯下殺人案，還可能埋屍、棄置荒野或將屍體沉河，企圖毀屍滅跡。

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兇手疑與死者熟識

陳姓資深刑警指出，遺體放在水中被分解的速度，大於擺放無人山野，若切成塊，分解速度更快，除搬運上較易隱匿和方便，這類兇手大都還認為沉入河底後，屍體再現的可能性小，對逃脫法網有利。

此外，警方分析，兇手分屍和毀屍湮滅證據，有可能和死者熟識，因此要讓屍體消失，除了不想讓遺體曝光，萬一遺體被找到，還盼警方查不出死者身分。另一種情況是，有些兇手對死者有恨意，分屍也有發洩報復之意。坊間還有一說，受害人遺體不完整，亡魂就無法找兇手報仇，但這只是靈異之言。

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