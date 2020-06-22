臉書抓姦／醫師年薪400萬 法界︰判賠30萬偏低

被告醫師年收入達400萬元，法界人士認為判賠30萬過低。（示意圖）

2020-06-22 05:30:00

〔記者顏宏駿、王定傳／綜合報導〕彰化張姓工廠小開的太太與沈姓醫師發生曖昧，法官判沈男應賠30萬元；該案是通姦除罪化後的判決，法官判賠多寡格外引人注目。由於原告要求200萬賠償，而被告年收入達400萬元，法界人士因此認為判賠過低。

律師鄭智文表示，通姦除罪化後，被害人只能尋求民事「精神損害賠償」來懲罰被告妨害婚姻的行為，就法律實務面，民事判決結果會較通姦除罪化前更重，其次法官對於兩當事人「是否曖昧關係」的認定也會較為寬鬆。

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鄭智文說，以前「抓姦在床」，偷情者觸犯刑事通姦罪，在民事損害賠償方面，若被告來自一般家庭，通常判賠約20萬元，此案沒有通姦行為，僅原告從臉書截取親密照片，如此輕微情節，法官就判原告勝訴，就實務面確實有較為放寬。

鄭智文指出，通姦除罪化後，僅能透過高額賠償金來遏止妨害婚姻行為，被告為年收入400萬元的醫師，原告是有6000萬身價的老闆，沈男和黃女親密行為，已造成「大老闆」名譽損失，30萬元對一般人可能是不少錢，但對這名高收入的醫師並不算多，實務上可以再提高，以達「社會警示」的效果。

律師林俊儀也認為，若藉由一些案例，引起社會關注與討論，凝聚「以高額賠償金懲罰偷吃者」的社會共識，法官自會提高賠償金額，並非不可能的事，而目前還是依侵害程度、雙方的財產、社會地位、收入等為賠償金額的審酌依據。

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