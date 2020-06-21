女法官告男法官 檢搜桃園地院

桃園地院曾姓女法官指控蔡姓男法官涉嫌妨害秘密，檢察官昨天罕見搜索桃園地院。（記者鄭淑婷攝）

2020-06-21 05:30:00

〔記者鄭淑婷、張文川／綜合報導〕桃園地院曾姓女法官，日前察覺同辦公室男法官蔡政佑涉嫌竊錄她電腦內的私人內容，檢具事證向桃園地院院長邱瑞祥陳情，並到桃園地檢署控告蔡法官妨害秘密，檢方認定蔡政佑涉案重大，昨天搜索蔡男辦公室、查扣手機，並約談到案，訊後先請回候傳。

同辦公室 女控男竊錄電腦

檢察官「放大絕」搜索法院，非同小可，歷數司法史上過往也僅兩例，皆是法官涉貪污的驚天大案，本次是史上第三次搜索司法機關，竟是非重罪的妨害秘密事由，顯示原告檢陳的事證非常具體，獲檢方認定確有必要搜索過濾蔡男的辦公室電腦和手機，以利進行證據比對。據悉，全案調查方向為已婚男法官與現無婚約女法官之間，因私人糾紛衍生出來的犯罪。曾姓女法官與蔡男皆為刑庭法官，分配在同一間辦公室已久。

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搜索法院 司法史上第3例

桃園地院指出，此案為同仁個人行為，與公務無關，將配合桃檢偵查程序，目前先將兩人辦公室調開，以維護同仁辦公環境安寧，預計明天進行行政程序處理，調查有無違反法官倫理情事，以及是否需要進行職務監督，若有必要將會送法官評鑑委員會處理。

桃院表示，曾姓法官對蔡姓法官提出妨害秘密告訴後，檢察官除聲請搜索票，也依「刑事訴訟法」規定通知桃院院長，院長指派代表在場，由檢察官搜索蔡的辦公設備，扣押相關證物。

檢方查扣男法官手機、約談

對於桃園地院法官核准搜索票給檢察官，搜索自己單位法官；桃院強調，基於司法獨立，只要偵辦案件有必要性，法官就會依法核發搜索票。

桃園地檢署指出，日前受理桃院一位法官指訴另一位法官，無故竊錄其非公開的網路談話，為了保全證據資料，昨由主任檢察官率檢察事務官，持桃院法官核發的搜索票至遭控法官的辦公處所搜索。

據了解，檢方搜索院方一案曝光後，引發司法界高度關注，桃園不少司法同僚也說「很震驚」，一來這是桃園地院首度被搜索，二來竟是法官告法官的罕見提告案。

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