林口惡臭源頭抓到了 電玩大亨周人蔘 深夜違法燒垃圾

昔日「電玩大亨」周人蔘非法焚燒事業廢棄物。（資料照）

2020-02-18 05:30:00

露天焚燒事業廢棄物

〔記者陳心瑜／新北報導〕二十四年前爆發的周人蔘電玩弊案，是警界永遠的痛，而這名昔日的「電玩大亨」之後轉行，從事一般事業廢棄物清除、處理工作，但他卻接受系統家具商委託，在新北市林口後湖山區非法焚燒廢棄板材、塑膠等事業廢棄物，讓當地民眾長期飽受不明燃燒臭味之苦，新北市環保局在山區架設縮時攝影器材蒐證，並出動空拍機偵查，日前將周人蔘、其女性友人及系統家具商依違反廢棄物清理法函送新北地檢署偵辦，三人將面臨一年以上、五年以下徒刑，得併科一千五百萬元以下罰金。

產生大量濃煙及惡臭

新北市環保局長程大維表示，「新北環境稽查重案組」結合檢警，去年十月起透過陸上縮時攝影及空拍機空拍蒐證，察覺林口後湖山區有大規模露天燃燒跡象，疑似非法處理事業廢棄物，潛入追查發現不肖業者將廢棄板材、廢塑膠等載往山區，趁深夜露天焚燒，產生大量濃煙及惡臭，影響當地空氣品質，引發民怨。

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環保局縮時攝影蒐證

程大維說，燃燒廢棄物的地點位於林口後湖山谷間，相當隱密，對外僅一條聯外道路，入口處架設多部監視設備，場區更飼養約三十隻犬隻看守。

因地形風勢強勁，增加空拍作業難度，而縮時攝影器材也因焚燒火勢過大，一度造成器材毀損，所幸檔案未受損。

去年十月底展開搜索，環保局調閱地籍、車籍等相關資料，發現周人蔘及所屬公司牽涉其中，周人蔘將當地所有土地及廠房承租給工廠使用時，除收取租金，也承攬一般事業廢棄物清除、處理業務，期間周人蔘因案入獄，持續委由女性友人僱用非法外籍移工載運廢棄物。

昔日「電玩大亨」周人蔘非法焚燒事業廢棄物，新北市環保局架設縮時攝影器材，拍到業者正在焚燒廢棄物。（新北市環保局提供）

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