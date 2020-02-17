參加國小同學會拍照…半年後遭女同學控襲胸

參加同學會遭控襲胸示意圖

2020-02-17 05:30:00

〔記者溫于德／台北報導〕田姓男子出席國小50週年同學會，事後卻被出席的女同學指控拍照時遭抓胸，被台北市政府認定構成性騷擾；田男不服提告。台北高等行政法院認為，女同學已成年，若被抓胸應會立即閃躲或出現驚嚇反應，當下她卻沒任何反應，不符常情，且北市府的處分出於女同學單一指證，有違證據法則，因此撤銷原處分。

照片證清白 田男獲撤銷處分

田男被控於2017年10月15日下午出席同學會時，趁機徒手抓女同學胸部。警方調查後未認定性騷擾，經女同學申訴，北市府改認定性騷擾成立；田男不服，對北市府提行政訴訟。

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田男主張，女同學拍照時站在他左方，他雙手放在一名男同學肩上，有照片為證，且女同學事隔半年才提出申訴，女同學與先生在美國經營的教會有財務困難，申訴動機可議；此外，女同學雖以通話軟體對話為證，但對話紀錄均有利於女同學，不能做為證據。

北市府解釋，女同學返美後曾報案，經美方告知須至案發地報案，加上怕丈夫擔心，並考量同學人際關係等，才於半年後返台處理，處分合理。

不過台北高等行政法院合議庭認為，女同學已成年，若在公開場合被性騷擾，應會閃躲或有驚嚇反應，被旁人察覺，當下她卻沒有任何反應，不符常情；另女同學隔日再與同一批友人參加聚會，也未提到受害，加上對話紀錄無法證明性騷擾，認定田男性騷擾的證據不足，判決撤銷原處分，可上訴。

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