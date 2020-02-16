海科館詐貸3.3億 慶富老董又被判刑

慶富集團董事長陳慶男。（資料照）

2020-02-16 05:30:00

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄地檢署追查慶富集團獵雷艦詐貸案，發現旗下慶陽海洋公司承作國立海洋科技博物館BOT工程，董事長陳慶男（在押）涉嫌聯合3名建築師，以不實資料向5家聯貸銀行詐貸3億3800萬元，高雄地院昨宣判，依違反銀行法、詐欺、偽造文書等罪，判他徒刑6年10月。

判決指出，慶陽海洋公司於2015年7月，經董事會決議增資1億5千萬元後，陳慶男指示不知情的財會人員，自慶富造船公司及另家公司帳戶內，直接或輾轉將錢匯入慶陽帳戶，充作增資股款及申貸所需自籌款；並於同月間，向聯貸銀行詐得授信額度2億元後，再輾轉將1億5千萬元匯回慶富造船公司帳戶內，涉偽造文書違反公司法、商業會計法。

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陳慶男又以旗下造船公司名義，簽訂海科館生態展示館維生系統、機電工程分包契約，明知工程進度遠遠落後，3次指示梁姓專案工程師製作不實工程進度圖，梁則找被告郭姓協理製作，並製作不實工程進度證明書。

會計人員再持不實證明文件，向聯貸銀行申請核撥授信額度，總計3億3800萬元。

不過，法院審理時，合議庭認定其中2億3千萬涉及詐貸，另筆6千多萬是以互助營造公司開立的發票為憑證，且在實際工程進度計算可核撥的額度內，故僅構成行使業務登載不實文書犯行。

陳慶男去年因海軍獵雷艦詐貸案，被判25年併科1億0500萬元罰金，二審審理中；次子陳偉志則棄保潛逃海外，下落成謎。

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