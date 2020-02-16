擁軍火船隊 林孝道自稱「屏東王」

2020-02-16 05:30:00

記者黃明堂／特稿

台灣南部最大毒梟林孝道自稱「屏東王」，除了在國內擁有漁船，更在公海擁有十餘艘不靠港的軍火船隊，養菲律賓叛軍運毒。除了運毒到台灣，也運到東南亞多國。

林孝道落網後自豪供稱，自己與菲律賓南部叛軍往來密切，但與菲律賓總統杜特蒂熟識，杜特蒂展開掃毒行動後，曾說要抓台灣一位毒梟，所指的正是他，也因此，他已經不敢循正常管道到菲律賓，但常搭自己的船隻到南部叛軍佔領的區域。

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林孝道供稱，這次落網前，曾到菲律賓豪賭，一場就輸掉五十億台幣。

台東警方原本認為林孝道上述情節根本是「唬爛」，但逐一查証，認為有相當的可信度。

不可否認的是，今年五十歲出頭的林孝道，以「孝道仔」的名號在南部赫赫有名，在屏東經營船運公司，擁有多艘國內漁船，更擁有十多艘公海船隊，只在公海跑、鮮少靠港，所有人員及物資都靠補給船運來，這些公海船在他的跨國運毒網路中，扮演「中桶」角色，也就是最上游的「大桶」船先從泰緬、竂國等毒品輸出地載運毒品，他的「中桶」船在公海接運，有菲國叛軍的軍火護航，船上也有雷達掃瞄，一發現可疑就掉船走人。

「中桶」船接運毒品成功後，載往台灣或其它國家，由「小桶」船接運上岸。林孝道自己在南部設有毒品倉儲。

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