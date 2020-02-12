檢察司長 傳林錦村接任

法務部檢察司長王俊力若獲派檢察長，檢察司長遺缺傳由林錦村（見圖）接任。（資料照）

2020-02-12 05:30:00

高檢龍頭 張斗輝未報名

〔記者吳政峰／台北報導〕檢察官人事審議委員會9位票選委員今年打破慣例，公開徵求具有出任檢察長意願的人選，共有47人報名參加，但被視為高檢署檢察長熱門人選的法務部常務次長張斗輝，未參加遴選；此外，法務部檢察司長王俊力因獲檢審委員推舉投入遴選，遺缺傳由台南地檢署檢察長林錦村接任。票選委員入圍名單將於明天確定，提供檢審會14日表決。

依規定，非現任檢察長若要出任檢察長，需經過檢審委員遴選，再交法務部長勾選；若為現任檢察長，遷調只需部長調整即可。依此，張斗輝未參加遴選，幾乎可確定高檢龍頭將從現任檢察長挑選。

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目前除台北地檢署檢察長邢泰釗、高雄地檢署檢察長周章欽為高檢署檢察長熱門人選，另傳台中高分檢檢察長謝榮盛亦有機會；若由邢泰釗出線，則北檢遺缺也是另一個受矚目的重點。

金門高分檢檢察長林邦樑前年7月卸下檢察司長，隨即當上高檢署最年輕的襄閱，接著外派金門高分檢，看得出高層特別栽培，故連動接掌北檢的呼聲不小。

另一方面，王俊力若獲派檢察長，檢察司長遺缺傳由林錦村接任。林曾當過檢察司副司長、廉政署主秘及花蓮、屏東檢察長，至今任期滿6年需調動，但調查局、廉政署、行政執行署都沒有首長缺，因此最可能的去處即平調檢察司長。

雖林的前手張文正是先任檢察司長，之後接南檢長，林則是從南檢龍頭轉為內勤性質的司長，但其實檢察司長一職進可攻退可守，未來仍有機會獲派重量級的檢察長。

2週後人事可望底定

目前檢察長暫定有4個出缺，確定數字會由法務部長蔡清祥於明天會前公布。14日票選結果出爐，蔡清祥將從中圈選合適人選，預估2週後與現任檢察長遷調名單一起公布。

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