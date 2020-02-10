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《桃園》偽造租約詐補貼 女子判3月徒刑

桃園市住宅租金補貼申請被不肖份子當成「提款機」，持偽造租賃契約詐領補貼。（資料照）

桃園市住宅租金補貼申請被不肖份子當成「提款機」，持偽造租賃契約詐領補貼。（資料照）

2020-02-10 05:30:00

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕市府辦理的住宅補貼，以每月補助四千元租金最熱門，每年超過萬戶申請，卻有不肖份子將政策當成「提款機」，持偽造租賃契約詐領補貼，桃園地院去年至少有五件相關判決，被告分別被發現在不同年度，以偽造租賃契約領取租金補貼。市府住宅發展處表示，因每年申請量逾萬件，很難逐一查核，但會抽檢比對申請人是否確實租屋，若發現有異，即移送法辦，除了刑罰，所有領取的補貼都會被追回，呼籲民眾切勿以身試法。

桃園市住宅租金補貼開辦已有十二年，申請戶從最初每年八百戶成長到逾萬戶。住宅處表示，所有申請案受理完畢之後，依規定都會進行「抽檢」程序，被抽出的申請案會比對申請人是否真有租屋，持偽造租賃契約領取補助款者，平均每年僅約一到兩件左右；另有房東在被追稅時，才發現自己的房屋莫名被人當成「租屋處」。

桃園地院去年有五件相關判決，其中，陳姓女子偽造魏姓男子印章及房屋租賃契約，租屋期從二○一七年七月至二○一八年六月、二○一八年六月至二○一九年五月，向住宅處申請每月四千元租金補貼，總計詐得八期共三萬兩千元後曝光，被依偽造文書罪嫌送辦；陳女事後與住宅處達成和解，桃園地院去年底判處三月徒刑，緩刑兩年，緩刑期間須分期償還詐領的補貼款。

住宅處表示，除非有多次「詐領紀錄」，否則不會影響當事人後續申請補貼資格，畢竟「一案歸一案」，若有實際租屋就沒有問題。

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