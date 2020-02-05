性侵犯聲請釋憲 原因是：不滿無法當庭詰問被害少女

憲法法庭昨日開會討論性侵案警詢筆錄有無證據能力。 （記者叢昌瑾攝）

2020-02-05 05:30:00

依法警詢筆錄得為證據

〔記者吳政峰／台北報導〕曾姓男子擄走15歲少女性侵，判刑3年10月確定，他卻認為被害人未到庭接受他的詰問，導致防禦權受侵害，聲請釋憲。大法官昨為此召開說明會，會中律師界認為，未讓被告詰問被害人，有違憲疑慮。行政機關則立場一致，直指「性侵害犯罪防治法」第17條規定，被害人若身心受創無法到庭陳述，警詢筆錄「得為證據」。

大法官解釋 2個月後出爐

大法官昨垂詢諸多問題，相關機關須會後以書面答覆，做出解釋可能要2個月後。

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被害少女在路上遭擄走性侵，內褲驗出曾男的DNA，被害人報警就醫，但身心受到極大創傷，不願再度出庭作證，法官遂依警詢筆錄及DNA等證據，判曾男性侵有罪；曾男指不知道被誰指控，自己的防禦權遭侵害，因而聲請釋憲。

性侵犯自認防禦權受損

性侵害犯罪防治法規定，「因性侵害致身心創傷無法陳述」或「到庭後因身心壓力於訊問或詰問時無法為完全之陳述或拒絕陳述」，司法警察調查中所為之陳述，經證明具有可信之特別情況，且為證明犯罪事實之存否所必要者，得為證據。

少女身心受創不願出庭

這是傳聞法則的例外規定，也就是讓本來不具證據能力的警詢筆錄「得為證據」。立法出發點原為保護被害人，避免到庭陳述回想痛苦經過，身心受到二次傷害，但也造成被告失去詰問的機會。

刑事廳副廳長吳秋鴻認為法條合憲，但強調，被害人若不能到庭作證，應有經過嚴格審查；少年及家事廳廳長謝靜慧表示，法官應「嚴格把關」，確認被害人真的不能陳述，再勘驗警詢筆錄的錄影，審查始具合憲性。

法務部調辦事檢察官蔡沛珊指出，法院並沒有限制被告聲請詰問被害人的權利，法官可調閱被害人就醫資料，判定是否無法出庭。

警政署科長陳玲君並拿出統計，2014到2019年間，平均每年有4000起性侵案，約1500案進入減述流程，檢察官或法官親訊600案（筆錄具證據力）。

衛福部科長潘英美舉例，2015年通報8499案，一審有罪僅1386案，顯示被害人害怕被告報復、曝光、漫長司法，作證意願低。

律師意見：審判不公平

台北律師公會律師王怡婷則反駁，不能因為被害人不願意，就剝奪被告詰問權，被告失去武器，形同不公平審判；刑事辯護協會理事長游伯祥表示，該法文字不夠明確，且推定被害人受到創傷不能出庭，違反無罪推定、比例等憲法原則；律師羅士翔指出，證人詰問是被告最基本的防禦權，該法要件過於寬鬆，被害人不用到庭接受詰問，可能讓書證取代人證，侵犯憲法保障之權利。

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