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驚世夫妻王世均占法拍億元豪宅 法院判搬

名模洪曉蕾與王世均遭法拍的豪宅位於台北市大安區的「禾康世家」。（資料照）

名模洪曉蕾與王世均遭法拍的豪宅位於台北市大安區的「禾康世家」。（資料照）

2020-01-30 05:30:00

〔記者黃捷／台北報導〕「驚世夫妻」名模洪曉蕾與王世均（已改名王世騰）離婚後，王男因經營久大國際文具公司不善，欠下數億元債務，致兩人過去仁愛路的億元愛巢遭法拍，最後由中華置地公司買受，但王自認有租賃權，遲未搬離，中華置地只好提告。台北地院審理後判王敗訴，應返還房屋。

遭法拍的豪宅位於台北市大安區仁愛路三段的「禾康世家」，為6及7樓的樓中樓豪宅，權狀坪數139.96坪，含2個機械式車位，2015年間法拍兩度流標後停拍，一直至2018年才重啟拍賣，從一拍底價2億6500萬元一路流標，台北地院最後改特別變賣，由中華置地以1億6960萬買受。

中華置地提告主張，該房屋已於2018年間繳足價金，完成所有權移轉登記，王世均與中華置地間並無租賃關係，卻與胞兄王親廣占用房屋至今，也未支付使用對價；雖提出與久大公司的租賃契約，但法院強制執行時王均未到場說明，且租約長達10年，還未經公證，不適用「買賣不破租賃」規定，請求王返還房屋。

王世均抗辯指稱，他早在房屋法拍前，就與久大公司成立租賃關係，不僅遷入戶籍實際居住使用，也在法院強制執行過程中陳報租賃關係，中華置地明知此事，卻仍買受該房產，自應承受原租賃關係。

判返還房屋 可上訴

不過，台北地院認為租賃契約記載期間為2013年7月1日至2023年6月30日，已逾5年期限，王世均卻未舉證該租約經過公證，不適用民法「買賣不破租賃」規定，判決王世均敗訴，應騰空返還房屋；還可上訴。

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