轎車闖紅燈落跑 「警」追在後遭撞凹

警車右側被撞凹陷，受損嚴重。 （記者張勳騰翻攝）

2020-01-25 05:30:00

〔記者張勳騰／苗栗報導〕林姓男子無駕照卻開車上路，昨凌晨見警方攔查竟闖紅燈逃逸，苗栗警分局北苗所張姓警員開警車追緝，在建功地下道路口，被一輛小貨車攔腰撞上，造成張員及小貨車許姓駕駛撞傷。

幸好人無大礙

據指出，張姓警員昨凌晨3點多與另一警員執行巡邏勤務，行經苗市一家KTV時，發現一輛白色轎車未開大燈，懷疑駕駛酒駕，開警示燈尾隨。

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行經建功地下道與府東路口時，轎車突然闖紅燈加速駛離，張員鳴警笛追逐，轎車又再闖紅燈往玉清街行駛，當警車行經建功地下道東側路口，不慎被小貨車攔腰撞上。

警車被撞後甩尾，車頭轉90度朝右，右側2片車門毀損凹陷，小貨車車頭受創嚴重，造成張員及許姓駕駛撞傷，經送醫檢查幸無大礙，另一警員及小貨車上另一女乘客未受傷；警方到場酒測，兩人酒測值均為零。

許男說，做完消夜生意收攤要返家，行經該路段時，當時號誌為綠燈，有看到轎車急衝出來，隨後看到警車出現，根本來不及反應而撞上，當下他並未聽到警笛聲。

警方找到小轎車22歲林姓駕駛人，供稱無照駕駛擔心警方開單而心虛逃逸。警方將依無照駕駛、闖紅燈及不服稽查逃逸等告發，依道路交通管理處罰條例無照駕駛開罰6千元至1萬2千元、闖紅燈罰2700元、不聽制止或拒絕停車接受稽查逃逸罰2萬元，並吊扣駕駛執照6個月，罰款至少2萬8700元。另張姓車主容許無汽車駕照者開車，將開罰6千元至1萬2千元。

苗栗警分局長賴銘助也前往北苗所慰問，並提醒員警尾隨而不追車，避免再有類似事故發生。

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