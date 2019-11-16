小情侶揪笑氣趴 女孩全裸托腮詭異亡

笑氣瓶目前仍維持行政管制，相對易得，近年常遭濫用，被不知危險的年輕人拿來開趴用。（記者周敏鴻攝）

2019-11-16 05:30:00

〔記者周敏鴻、吳政峰／綜合報導〕桃園傳出令人沉重的W HOTEL女模命案「笑氣版」！

男友也全裸躺床上昏迷

17歲少女小芬（化名）到汽車旅館參加20歲熊姓男友的笑氣趴，7小時後被發現裸身坐在床上，雙手撐頭仰看天花板氣絕，熊男也躺在床上昏迷。警方追查這起離奇1死1昏迷案，研判小芬是吸用笑氣過量致死，將醒來後承認供應毒品的熊男依毒品、過失致死罪嫌送辦。

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警方調查，熊男10日深夜11點許先與1名女性友人進入桃園1家汽車旅館開笑氣趴，陸續有友人來來去去，小芬約於11日清晨5點抵達，與熊男等人施用毒品咖啡包和吸笑氣。因當天中午未退房，工作人員打電話到房間沒人接聽，前往察看發現小芬和熊男均全身赤裸，熊男躺床，小芬的姿勢乍看像是仰頭沉思，進一步觀察發覺氣絕，嚇壞汽旅員工。

以為沉思 旅館員工嚇壞

警方在房內找到使用過的4小包毒品咖啡包，還有2只各10公升的笑氣瓶；因使用過的空毒品咖啡包留在現場，可看出施用量很少，但2只笑氣瓶都快用完，依此研判2人是因吸入過量笑氣造成1死1昏迷。警方報請檢察官、法醫相驗解剖，確切死因須待驗屍報告出爐。

熊男甦醒後承認提供含有2級毒品的毒品咖啡包和笑氣給小芬使用，桃園檢方複訊後諭令1萬元交保候傳。

男友甦醒 承認提供吸食

笑氣濫用問題嚴重，已有多起鬧出人命案例，對於笑氣是否要列為毒品？法務部表示，今年4月曾開過毒品審議委員會討論，但因笑氣用途廣，且特性不似毒品，目前仍維持行政管制。

濫用笑氣 法界建議重刑

法界人士認為，可在藥事或經濟法規中增列刑事處罰規定，如意圖供人施用而製造、運輸、販賣、持有、分裝笑氣者，可處5年以上徒刑；從行政罰加重為刑罰，才能有效抑制笑氣流竄。

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