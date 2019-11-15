全棟雙層鐵窗封死 民宅大火 3代4死

屏東內埔民宅火警釀4死，火勢從一樓竄燒，全棟14扇窗戶及陽台都裝了2道鐵窗，成奪命關鍵。（記者邱芷柔翻攝）

2019-11-15 05:30:00

14窗及陽台 沒留逃生門

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣1處頂樓加蓋鐵皮的3樓透天厝昨清晨1樓失火，家中堆滿各式書籍，火勢沿樓梯向上竄燒，屋主為了防盜，將14扇窗戶及陽台都裝了2道鐵窗，且沒設安全逃生門，受困火場住戶無處逃生，造成4人不幸葬身火海。

78歲李光松、73歲妻子林春華與46歲小兒子李禮彬、媳婦及3名孫女1家3代7人，同住在內埔鄉1棟3樓透天厝。

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昨清晨約5點多，鄰居聽到爆炸聲驚醒，隨後看見李宅冒出濃煙，1樓還竄出火苗，鄰居到李家敲門，屋裡不斷傳出呼救聲，李禮彬讀國二的大女兒帶著讀小三的妹妹逃往3樓後方陽台，警消到場，發現姊妹在後陽台呼救，6點12分以鋁梯攀爬並破壞鐵窗進入救出2人，並向屋內呼叫「往後面跑！到3樓後窗！」

屋裡不斷傳出呼救聲

消防人員入內搜索，發現李光松倒臥1樓樓梯間，林春華倒臥2樓浴室，李禮彬及11歲女兒倒臥4樓神明廳，4人送醫不治。獲救的2名女童僅輕微嗆傷，屏東縣長潘孟安聞訊後趕往醫院探視。

屋內6人 僅2女童獲救

警消人員指出，李家1樓是客廳和廚房，2、3樓為房間，頂樓鐵皮加蓋是神明廳和曬衣間，李家這棟透天厝共有14扇窗戶，2、3樓還有陽台，但全部窗戶和陽台都加裝2道鐵窗，無法打開，唯一逃生口1樓大門因火勢猛烈，人員根本無法逃離。火警當時李禮彬的妻子住在娘家。此外，該透天厝未裝設住宅用火災警報器。

親屬表示，李家曾在10幾年前遭小偷，貴重財物均失竊，損失慘重，因此特別加裝鐵窗，沒想到釀成悲劇。

10年前遭盜 全棟加鐵窗

由於1樓燒得一片漆黑，包括家具、電器等全數燒毀，火勢沿著樓梯向上竄燒，加上屋內放滿書籍，成為火場易燃物，消防局初步研判起火點就在1樓，起火原因及起火點待釐清。

鄰居透露，該透天厝屋齡約30年，李家13日才買了新電視，沒想到隔天就傳出憾事。

2名孫女困在窗邊求救，消防人員破窗救出。（中央社）

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