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非鐵飯碗 怠惰公務員可送公懲會免職

女消防員擺爛事項

女消防員擺爛事項

2019-11-06 05:30:00

〔記者王捷／台南報導〕公務員並非鐵飯碗，對擺爛、消極怠惰的公務員，法律上仍是有退場機制，律師洪銘憲認為，依公務員懲戒法第2條，主管機關若遇到消極不作為的公務員，可移送公務員懲戒委員會，由合議庭判斷，如果情節嚴重者，可免除職務。

洪銘憲說，刑法第130條可對消極不作為的公務人員，處3年以上10年以下刑責，但前提是瀆職行為要有釀成災害者，並證明災害與消極不作為有因果關係。

除了刑法，還有行政法可監督、汰除不作為公務人員，公務員懲戒法第2條第2項規定，違法執行職務、怠於執行職務或其他失職行為，薦任第9職等或相當於薦任第9職等以下的公務員，主管機關可連同證據、事實等資料，送公務員懲戒委員會審理，如果是9職等以上，要先連同證據送請監察院審查。洪銘憲說，依公務員懲戒法第5條，如公懲會合議庭認為情節重大，可命令主管機關將不作為的公務員免職、撤職或休職。

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