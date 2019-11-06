騙建商擺平外遇醜聞 警夥人設局詐600萬

警員王柏鈞涉嫌與2友人合謀，詐騙退休建商逾600萬元。 （記者黃捷、錢利忠攝）

2019-11-06 05:30:00

警員王柏鈞120萬交保

〔記者黃捷、姚岳宏／台北報導〕台北市警局文山一分局警員王柏鈞，涉嫌與友人林敬富、洪清瑞假借調查官名義，向1名退休建商佯稱掌握他「養小三」證據，司法機關正在調查，只要拿錢打點，可幫忙「擺平」，建商信以為真陸續交錢，已給了超過600萬元，最後付到受不了而向檢調檢舉。檢調昨約談3人到案，漏夜移送台北地檢署複訊，其中王員120萬元交保，洪、林2人聲押。

檢調追查，林男、洪男自稱是國家秘密單位「維安查報隊」成員，該組織部分成員有黑道背景，經常拍攝與員警互動的影片上傳網路，對外聲稱扮演政府和民眾間的橋樑；王員則因過去與八大業者交往密切，因此認識林、洪2人。

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建商自己透露養小三

據悉，年過7旬的受害建商在業界小有名氣，2016年間認識林、洪2人，彼此聊天時無話不談，建商也無防備地把「養小三」一事透露給2人。2人掌握到建商把柄，隨即找王員合作，打算敲詐建商一筆。

林、洪2人先向建商誆稱，聽聞有司法機關在調查他的婚外情，然後再由王員出面，誆稱是台北市調查處大安調查站1名組長在查案，他可幫忙打點，以此方式暗示建商給錢。

建商擔心婚外情醜聞曝光，陸續給了20萬、50萬元不等現金拜託3人打點，3人食髓知味，甚至獅子大開口要500萬元，1年多來共詐得逾600萬元，建商付錢付到受不了，跑到調查局檢舉大安站的組長。

調查局內部調查確認組長沒涉案，再依建商提供情資，掌握王、林、洪3人身分及犯罪手法，台北地檢署昨指揮台北市調查處，搜索王、林、洪3人處所，約談他們到案。王員被調查人員帶進地檢署時，面對媒體不發一語，一手拉起外套領子遮口鼻，另一手則遮住眼睛，林、洪2人則沒遮掩。

文山一分局︰絕不寬貸

文山一分局表示，全力配合台北地檢署偵辦，若有違法，將召開考績會究責，絕不寬貸。

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