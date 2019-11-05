女友被搭訕／20屁孩砸錯車反遭槍擊

張姓少年等人錯認仇家，誤砸無辜民眾轎車。（記者王宣晴翻攝）

2019-11-05 05:30:00

〔記者王宣晴／新北報導〕張少不滿女友被吳少搭訕，昨晨相約新北市三重談判，張少帶20多人到場，卻誤砸無辜民眾轎車，與張少同行的林少，反遭吳少那一方開槍擊傷，警方已逮捕6名砸車案嫌犯，並持續緝捕在逃嫌犯到案。

同為17歲的吳、張兩少是國中同學，吳少卻頻頻搭訕張少的女友，更多次邀請對方出遊，引發張少不滿，雙方透過臉書互嗆，並相約昨晨在三重談判。

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張少帶20多人到場，卻被放鴿子，不久收到吳少傳來的臉書定位，更囂張嗆聲：「你腦袋有洞！」被嗆的張少發現一旁有輛灰色轎車經過，誤以為駕駛是吳少，召集同夥包圍該車，持安全帽、棍棒一陣怒砸，直到擋風玻璃、車窗被砸破，張少才發現認錯人，騎車逃逸。

張少隨後載林少去找吳少，卻被開車的吳少掌握行蹤，雙方在三重河邊北街對峙，吳少那方連開3槍，導致林少背部中兩槍倒地，因子彈卡在體內，經手術才脫險。

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