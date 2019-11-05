為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

女友被搭訕／20屁孩砸錯車反遭槍擊

張姓少年等人錯認仇家，誤砸無辜民眾轎車。（記者王宣晴翻攝）

張姓少年等人錯認仇家，誤砸無辜民眾轎車。（記者王宣晴翻攝）

2019-11-05 05:30:00

〔記者王宣晴／新北報導〕張少不滿女友被吳少搭訕，昨晨相約新北市三重談判，張少帶20多人到場，卻誤砸無辜民眾轎車，與張少同行的林少，反遭吳少那一方開槍擊傷，警方已逮捕6名砸車案嫌犯，並持續緝捕在逃嫌犯到案。

同為17歲的吳、張兩少是國中同學，吳少卻頻頻搭訕張少的女友，更多次邀請對方出遊，引發張少不滿，雙方透過臉書互嗆，並相約昨晨在三重談判。

張少帶20多人到場，卻被放鴿子，不久收到吳少傳來的臉書定位，更囂張嗆聲：「你腦袋有洞！」被嗆的張少發現一旁有輛灰色轎車經過，誤以為駕駛是吳少，召集同夥包圍該車，持安全帽、棍棒一陣怒砸，直到擋風玻璃、車窗被砸破，張少才發現認錯人，騎車逃逸。

張少隨後載林少去找吳少，卻被開車的吳少掌握行蹤，雙方在三重河邊北街對峙，吳少那方連開3槍，導致林少背部中兩槍倒地，因子彈卡在體內，經手術才脫險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播