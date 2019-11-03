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喝喜酒遇死劫／護理師夫婦挨撞 妻死女命危

國道中山高北上彰化北斗路段昨發生5車連環車禍，護理師夫婦偕友要到台北喝喜酒，遇上死劫。 （民眾提供）

國道中山高北上彰化北斗路段昨發生5車連環車禍，護理師夫婦偕友要到台北喝喜酒，遇上死劫。 （民眾提供）

2019-11-03 05:30:00

〔記者顏宏駿、張聰秋／彰化報導〕在台南市工作的謝姓護理師夫婦，昨偕8月大幼女與2名友人同坐一輛轎車，北上參加台北市友人婚禮，上午10時駛至國道一號彰化北斗路段時，因壅塞煞車被後方貨車撞擊，造成1死5人輕重傷，其中謝妻傷重不治，幼女命危搶救中。警方初步調查，疑未保持安全距離釀禍，確切原因須再釐清。

謝男家人泣訴，謝的28歲彭姓妻子上月底生日，原本安排昨喝完喜酒返回後，晚上補舉行生日宴，沒想到在國道遇劫。彭女服務於台南成大醫院，目前請育嬰假，謝男服務於台南市立醫院，兩人是中華醫事科大隔壁班同學，去年結婚。

警方調查，事發時5輛車子發生追撞，他們排在第4輛，緊急煞車時失控偏移，被緊跟在後的何姓貨車司機攔腰撞上。

坐副駕駛座的彭女送醫不治，坐嬰兒座椅的女嬰意識不清、呼吸困難，插管急救後仍昏迷。 謝男頭部外傷，同車57歲陳女腰傷，20多歲梁女肢體及胸部挫傷，3人無生命危險；另一車上潘女受傷，意識清醒。

警方表示，小客車行駛國道，與前方車距是車速數字除以2，若時速100公里，要與前方保持50公尺車距，貨車是車速數字減20，時速100得跟前車保持80公尺車距。

彰基全力搶救8月大女嬰。（者張聰秋翻攝）

彰基全力搶救8月大女嬰。（者張聰秋翻攝）

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