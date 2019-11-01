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引黑槍私彈入台 竹聯是始作俑者

引黑槍私彈入台，竹聯幫是始作俑者。（資料照）

引黑槍私彈入台，竹聯幫是始作俑者。（資料照）

2019-11-01 05:30:00

〔社會新聞中心／台北報導〕號稱「全國最大幫派」的竹聯幫，其實已歷經兩次嚴重分裂，至今仍劃分為「么霸子」與「趙霸子」兩大派系，十年來互不相讓。

竹聯幫最早由當年還未成年的陳啟禮，加入竹聯幫的前身中和幫，未幾年孫姓幫主殺人入獄，台北縣（新北市）中、永和一帶的小弟為謀出路，在永和竹林路結盟依地取名「竹林聯盟」，並分設堂口，竹聯幫自此出現。

當時竹聯幫份子都是江湖新人，一度與同時崛起的另一外省掛四海幫與本省掛角頭對抗，後來「旱鴨子」陳啟禮掀了四海幫老巢，竹聯幫才在江湖上受到正視，但在陳啟禮操盤下，引進槍彈入台，嚴重影響台灣治安。

陳啟禮教唆殺人入獄後，「白狼」張安樂接管幫會，一九八○年陳啟禮出獄，張在新舊勢力競逐鬥爭下失利，遠走美國。再下來台灣執行一清掃黑，陳啟禮被迫遠颺柬埔寨，開啟竹聯幫的分裂，原本的老兄弟各擁山頭。

但江湖大哥們為免被警清剿，不少隱身幕後，造成小弟各擁勢力竄出，竹聯幫分裂再分裂，遠在柬埔寨的陳啟禮只是「精神領袖」，無實質權力。後來分合之中，幫內「么么」黃少岑和「趙霸子」趙爾文竄起，分庭抗禮。

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