竹聯千桌拚場幫慶 「嚇縮」成百桌慶生

北聯幫高調舉辦創幫紀念大會，當時警方就在場進行蒐證。（資料照）

2019-11-01 05:30:00

〔社會新聞中心／台北報導〕竹聯幫原訂本月二十日在台北市南港展覽館周邊舉辦創幫六十週年紀念，一併慶祝幫主「么么」黃少岑七十歲壽宴，預計席開近千桌大宴海內外江湖賓客。未料把聲勢搞得太大，加上選前「聯誼」太敏感，經警方強力威嚇約束，竹聯幫已決定取消擴大舉辦幫慶，縮小為較私人性質的百桌慶生會；至於創幫紀念大會，擬延至明年總統大選後再舉辦。

消息指出，竹聯幫內的重量級大哥、大老，今年五、六月間前往柬埔寨，為已逝幫主陳啟禮舉行追思儀式。事後眾人談及，近來天道盟、北聯幫新舊任幫主交接，都以幫會週年慶等由，搞起數百桌的大陣仗場面，「可以為幫會增添風光和面子」。因而竹聯幫大哥們也以創幫六十週年、又逢幫主七十歲大壽為由決定「拚場」。

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慶祝大會原訂在桃園舉行，預計席開八百桌，後來愈滾愈大，增至近千桌，才決定改在南港展覽館周遭空地，並由轄下各堂口認購桌數。結果風聲一出，引來警方側目，警方說：「竹聯幫分明是在挑釁！」透過管道要求不得舉辦，警方還大動作整肅天道盟、北聯幫，顯示「不是玩假的」。此時，某黨政重量級人士出面勸退，黃少岑等人有了下台階，敲定動作趨緩，僅辦慶生會就好。

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