還原車禍 3大煞車系統全掛點

前年台北陽明山仰德大道發生連環車禍釀４死，肇事混凝土車竟無手煞車系統。（資料照）

2019-10-31 05:30:00

〔記者黃捷／台北報導〕陽明山仰德大道4死8傷重大車禍案，士林地檢署去年2月認定肇事混凝土泵浦車未確實維修保養，依業務過失致死等罪起訴車輛所屬「信詠工程」負責人陳美蘭、「真銓材料行」維修技師盧志宏，全案正審理中。

檢方追查，駕駛阮英貴前年7月19日上午交通尖峰時段，開車行經仰德大道三段下坡路段，該車限重15公噸，卻超載至20.16公噸，導致腳踩氣動煞車使用過度，氣體回填不及失靈，又因傳動軸插銷斷裂脫落，失去引擎煞車，手煞車的支架和制動片則被拆除，當下完全無法減速，因而失控。

請繼續往下閱讀...

檢方查出，肇事車為1977年出廠，信詠工程2005年以二手購入時就無手煞車，盧志宏認為有氣動煞車就沒問題，13年來從未修復，加上他兩度檢修車輛都未確實檢查插銷，陳美蘭則同意超載上路，認定兩人業務過失致死。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法