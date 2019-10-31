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仰德大道4死車禍驚爆／13年沒手煞車 驗車行賄年年過關
2019-10-31 05:30:00
首波追出3代檢廠涉放水
〔記者溫于德、黃捷／台北報導〕陽明山仰德大道2年多前發生一輛混凝土泵浦車下山時，失控追撞22車釀成4死8傷慘案。士林地檢署追查發現，該輛肇事車13年無手煞車，竟能通過定期檢驗，宛如橫行大馬路的「恐怖馬路殺手」，進而查出至少有3家代檢廠收受驗車黃牛賄款後放水，昨天指揮搜索23處據點，約談包括肇事車所屬公司負責人陳美蘭、代檢廠負責人、技師，代檢黃牛、車主等62人到案，全案朝貪污、偽造文書等罪偵辦。
大型車驗車費用600元
目前首波被搜索的3家代檢廠為桃園市鴻湧代檢廠、維邦代檢廠及台中市特威力代檢廠，其中特威力就是負責幫本件肇事混凝土泵浦車驗車的廠商。據指出，辦案人員懷疑涉弊護航放水驗車的不只3家業者，恐全台北、中、南都有「護航代檢廠」，將列為下一階段偵查對象。
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黃牛收6萬至8萬 保證過
據指出，大型車驗車費用為600元，代檢黃牛專找難以驗車過關的「問題車」，居中牽線後，每輛收取6萬至8萬元「保證驗過」，黃牛收錢後再與代檢廠分贓。
搜索23處據點 62人到案
全案源於前年7月19日，當天由阮英貴駕駛混凝土泵浦車行經台北市仰德大道三段下山路段，失控發生車禍後，阮男也亡故。檢察官偵辦過程，先發現該輛混凝土泵浦車竟然沒有手煞車系統，車上的手煞車根本是「擺著好看的」，但該車長年下來驗車，都通過代檢廠的代檢，認為其中有弊，進一步追查結果，有多家代檢廠業者收受代檢黃牛賄款，驗車時放水。
士檢昨指揮廉政署、調查局、士林憲兵隊、台北市警士林分局與北投分局等單位，動員180名司法警察於北、中、南多處同步大搜索。