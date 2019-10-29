夜店殺警潛逃出境 郭士均偷渡回小金門遭逮

涉及北市信義區夜店殺警案，被判刑11年卻棄保潛逃出境的郭士均（左），前天從小金門偷渡回國，當場被金門岸巡隊逮捕。（圖：金門岸巡隊提供）

2019-10-29 05:30:00

判11年定讞 逃亡7個月

〔記者吳正庭／金門報導〕五年前台北市信義區夜店殺警案中，綽號「古錐」的二十七歲嫌犯郭士均，被判刑十一年確定後棄保潛逃出境，本月二十七日傍晚他從中國廈門搭乘快艇偷渡到小金門（烈嶼鄉）上岸，被海巡署金門岸巡隊當場查獲，因郭屬於重刑犯，漏夜偵訊後昨移送金門地檢署，由檢方代執行發監金門監獄。

逃亡期間誰金援 檢追查

對於郭士均為何偷渡回國？在中國生活狀況、逃亡期間花費由誰提供等疑點，金門檢方仍在追查釐清。有辦案人員研判說，不法集團可能先安排郭探路，如循小金門「偷渡回國」的管道暢通，後面可能還有其他觀望中的同夥跟進。金門地檢署檢察長洪家原則說，郭士均偷渡上岸涉及違反國安法、入出國及移民法，將另案偵辦。

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二○一四年九月，台北市信義區發生殺警案，當時休假的信義警分局偵查佐薛貞國慘遭數十人圍毆致死，最高法院今年三月判五十七名被告二月至十三年徒刑定讞，台北地檢署發監執行時未見郭士均現身報到，郭已從台灣某處海邊潛逃出境被通緝。

從廈門搭快艇 偷渡上岸

郭男逃亡七個月後，二十七日下午從中國廈門搭乘快艇，跨越金廈水域從小金門偷渡回國，被岸巡隊員鎖定。

金門岸巡隊表示，郭士均傍晚五點多上岸被盤查時，還佯稱是「到海邊散散步」的一般民眾，但岸巡人員看到他的短褲沾有泥污，研判是偷渡犯，詳細比對身分後，確認是殺警案的在逃要犯。

涉及北市信義區夜店殺警案，被判刑11年卻棄保潛逃出境的郭士均，前天從小金門偷渡回國，當場被金門岸巡隊逮捕。（資料照）

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