罵北市府「詐騙集團」 老翁獲判無罪定讞

高等法院。（資料照）

2019-10-28 05:30:00

〔記者黃捷／台北報導〕80歲杜姓老翁在台北市萬華區擺攤遭罰，他拒繳罰單，被移送強制執行，老人年金遭扣押，氣得跑到市政府，大罵「台北市政府是詐騙集團」，被檢方依侮辱公署罪嫌起訴。一審認為是意見表達判決無罪，檢方不服上訴，高等法院仍維持無罪判決，全案定讞。

判決指出，杜翁以擺攤為生，由於違反交通法規，又亂扔紙屑，多次遭警察局、環保局裁罰，杜翁自認沒錯拒繳，被移送行政執行署強制執行，台北分署催繳未果，扣押他的老人年金。

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杜翁去年8月13日上午到台北市府，大罵「台北市政府是詐騙集團」，要政府拿出違規擺攤的照片，沒照片就不該扣他錢，「台北市政府應該要有太平間，這樣才能火化貪污的公務人員」，他除向櫃檯人員抱怨，還多次轉頭朝大廳高喊「這政府就要倒了、垃圾政府」。

櫃檯人員錄影蒐證後報警，杜翁被台北地檢署依侮辱公署罪嫌起訴。台北地院開庭時，杜翁喊冤說，他質疑政府違法開單，陳情未獲回應，才會到市府抗議；法官認為是意見表達，並非無故謾罵，言論涉及公共利益，用語雖尖酸刻薄，政府機關仍應容忍，判無罪。

檢方認為，杜翁故意朝大廳喊罵，未提及具體事實，只是藉由謾罵發洩情緒；但高等法院合議庭勘驗蒐證影片，發現杜翁確實有和櫃檯人員爭執罰鍰一事，檢方也未提出其他事證，認定原判決無違誤，駁回上訴。

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