吃台灣豆腐／港府不理命案 偷渡送中引爆怒火

2019-10-20

〔記者吳政峰、邱俊福／台北報導〕港男陳同佳去年二月十七日在台殺害女友潘曉穎並棄屍。雖然陳男當初犯案後即逃回香港，被害人也非台灣公民，但士林地檢署仍積極偵辦，驗出潘女有孕在身，透過正式外交管道提出兩次司法互助和一次人犯移交請求，未料港府對命案本身十分漠視，卻利用這個案子大推「送中條例」，終致引爆港民怒火。

命案發生後，我國檢警即調閱監視器並鎖定陳同佳涉嫌，去年三月十六日請法務部透過陸委會請求港府進行司法互助，試圖釐清陳的犯案動機、犯意形成、犯案背景，但港府收件後未回應。

士檢從媒體得悉潘曉穎疑有身孕，請法醫研究所詳驗，法醫從腐爛成泥的腹腔中挖出一根長約兩公分的骨頭，送驗後確定是約四個月大胎兒，四月廿六日再度請求港府司法互助，仍無下文。

我2度請求司法互助 港府已讀不回

至去年七月，港府始終未回應，我方三度發函詢問是否有收到前揭兩項司法互助請求，港府依舊已讀不回。去年十二月三日，士檢正式對陳同佳發布通緝令，同日透過相同管道請求港府移交人犯來台接受偵審，同樣是未獲回應。

港方自認礙於法規限制，無法偵辦境外殺人案，僅論處陳同佳竊盜、洗黑錢、贓物等罪，態度消極。潘父無奈跨海來台伸冤，沒想到今年二月間，港府突然表明要為了陳同佳修法，法務部原以為要簽司法互助協議，沒想到特首林鄭月娥竟是要修「逃犯條例」，授權香港法院裁准港人或外國人交給中國受審，也就是俗稱的「送中條例」。

港府藉由陳同佳的殺人案偷渡送中條例，且溯及既往，燃起港人憂心與怒火，持續大規模性聚集抗議，港府多次鎮壓，抗議人數不減反增，並形成勇武派（行動者）、和理非派（和平示威）兩種族群，其訴求獲得全球回響，NBA總裁Adam Silver也跳出來支持言論自由。

主動聯繫刑事局 動機啟人疑竇

港府以送中條例吃台灣豆腐，我國五月即表明不接受在有人權疑慮的「送中條例」基礎下移交人犯，如今陳同佳即將出獄，港府無視我方呼籲以殺人罪續押，卻積極佈局「協助」他來台投案，還主動聯繫刑事局，動機啟人疑竇。

港府政治處理命案時序

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