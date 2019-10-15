影城辦「阿秋爸」 男硬撐「啪」手斷怒告

2019-10-15

〔記者楊政郡、蘇孟娟、張軒哲／台中報導〕台中「萬代福影城」去年9月舉辦比腕力比賽（台語阿秋爸），參賽的26歲楊姓男子居劣勢，身體都歪掉了，想贏還硬撐不放手，突然「啪」一聲右肱骨幹粉碎性骨折，他控告影城黃姓負責人過失傷害；台中地檢署發現是楊男自己求勝心切，與現場是否設置專業裁判無因果關係，且影城負責人非活動主辦人，昨給予黃姓負責人不起訴處分。

中檢︰影城負責人非活動主辦人 不起訴

楊男提告指，萬代福影城辦活動沒有遵循腕力競賽規則，現場非合格場地且無裁判人員。楊也對檢察官說，當時他身體歪掉了，因為想贏所以不放手，應該算姿勢錯誤才受傷，影城有幫忙送醫。

該活動另有陳姓負責人，陳出庭供稱活動是他規劃，負責人是他，有20多人報名，報名費100元有送電影票、爆米花，第一名還有獎品等，戲院本身有準備醫藥箱，他自己也不知道比腕力有何危險性、需要何種安全措施。

檢察官認為，活動主辦人是陳某，若活動涉有過失，負責人也應是陳男，與影城黃姓負責人無涉，且根據腕力競賽規則，可預見腕力比賽原本就可能受傷，有裁判在場也無法完全避免。

檢察官指出，楊男告錯人，且告訴人是自己求勝心切、硬不放棄，與有無設置專業裁判並無關聯，被告無過失。

本身是國際腕力裁判的前台灣腕力協會理事長江克宇指出，一般人比腕力只想「扳倒」對方，往往出現手臂往左右、側面扳動的錯誤動作，不符合人體工學下易造成傷害。

醫師︰比腕力硬撐會造成骨折

童綜合醫院急診部救護科主任黃泰霖則表示，比腕力時，因用力扭轉，使上臂被動承受巨大的旋轉力，若使力方向或姿勢不對，特別是居劣勢時硬撐，對方再用力壓制，就易因肱骨不當受力形成螺旋形骨折，呼籲任何活動或運動都不可過度逞強。

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