見車停店門口阻出入 貼「好狗不擋路」判無罪

2019-10-14

〔記者王定傳／台北報導〕楊姓男子把自己的BMW新車，停在郭姓男子的店門口前，阻礙人員進出，被郭男貼上「好狗不擋路」貼紙，楊男認為郭男侵犯名譽，還以貼紙毀損鈑金，提告求償；台北地院認為，楊男妨礙他人正常進出，郭男貼好狗不擋路非無的放矢，且這句話不見得會減損聲譽，楊男也無法證明鈑金因貼紙而毀損，判免賠。

去年3月27日下午4時許，郭男發現BMW轎車停在店門口前，因而貼上「好狗不擋路、請勿擋住出入口」的PVC貼紙，車主楊男返回質問郭男為何不能停車，一度嗆說「我就是不走」、「我們下次再說（台語）」，並詢問郭男姓名。

郭男提醒這是營業門口，亂停會妨礙進出、影響營業，並告知「這邊不能停車，你再給我停試看看，我就再繼續貼」，並與楊男發生推擠。

楊男提告，台北地院簡易庭認定郭男觸犯公然侮辱、毀損、強制未遂、恐嚇危安罪，從一重以毀損及強制未遂論處，判拘役30日。

法官認合理表達 未損聲譽

上訴後，台北地院合議庭認為，好狗不擋路多是告知勿妨礙、阻擋通行，不見得會減損聲譽，且楊男所為確已妨害他人正常進出，郭男以好狗不擋路表示妨害出入，是合理表達。

法院並認為，無法證明貼紙造成車損，還請郭男把貼紙貼在他自己的車上6至12分鐘，撕下後鈑金、烤漆都沒受損，可見鈑金不可能因貼紙而損傷。

另外，郭男被控恐嚇及強制未遂部分，法院認為，楊男到場後不但沒立刻離開，反留在現場爭執，從對話內容及神情可知他沒有心生畏懼，其行動、開車與否的自由亦未遭妨害，改判無罪。

至於楊男提26萬元求償，民庭法官認為，楊男未能證明郭男所為侵害其自由權或造成車損，且郭男貼好狗不擋路屬「合理評價」，因此免賠。

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