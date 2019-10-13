「偵查不公開」教育訓練不足 新法上路4個月 離譜行為仍持續

2019-10-13

〔記者吳政峰／台北報導〕行政院政務委員羅秉成主導的新版「偵查不公開作業辦法」6月15日施行，要求偵查機關隔離民眾與媒體，並規定監看輿情，每季督導與檢討，追究失職者責任，警政機關猶如驚弓之鳥，竟屢傳擴權爭議，就算法務部與司法院再三說明偵查不公開的對象非民眾，離譜之舉依然持續。

新法規定檢察官、警察、律師等「依法執行職務人員」，不可於犯罪偵查終結前透露相關證據，也就是偵查機關與律師不可洩漏案情，規範主體不及一般民眾，警察不可以偵查不公開為名禁止人民行為。

但因新法也大幅增加規範密度與究責制度，使得基層一方面出現寒蟬效應，自我設限噤聲，曾有單位連做了好事也不敢宣揚，還有基層員警英勇執勤負傷，長官竟告知受傷員警「不准接受採訪」，讓人聞之搖頭。

新法納入究責 基層寒蟬效應

另一方面，則有警方單位順此擴張職權，以偵查不公開限制人民權利，如禁止民眾拍攝車禍現場、阻擋媒體拍攝被告等，行徑誇張離譜。法務部雖不斷呼籲新法只規範偵查機關，不少基層執法單位仍當耳邊風。

本次爆發員警以偵查不公開要求民眾下架影片，曾任檢察官、法官的律師顏世翠認為，警示民眾的手法未達惡害通知，不構成恐嚇罪，但明顯就是「教育訓練不足」。

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