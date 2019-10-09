嚇！運磚車急煞 4顆後輪噴飛 路人驚逃

2019-10-09

閃機車急煞

〔記者張瑞楨／台中報導〕賴姓司機駕駛車齡已20年的運磚車，昨上午10時行經台中市北區，包括後輪、傳動軸等的後輪總成突然支解，4顆後輪噴飛，滾入路旁騎樓，撞上8輛機車再回彈撞上1輛公車，造成路人驚惶四處走避。

掃過8機車再撞公車

監視器畫面顯示，當時1輛公車停在學士路與健行路口旁，乘客正在上下車，1名女機車騎士突然違規穿越馬路，從公車前方行駛而過，此時，內車道的運磚車，後輪總成突然解體，4顆後輪連同差速器噴飛而出，滾到寶雅賣場旁的騎樓，先撞上8輛機車，再回彈撞上1輛公車，幸無傷及路人。

運磚車在後輪脫落滾出之際，仍持續往前，後車身刮著地面，伴隨刺耳轟隆聲音，揚起一陣煙塵，現場刮地痕將近8公尺，包括後輪避震彈簧、煞車系統、支架、傳動軸等零件散落一地。

賴姓司機說，1輛機車突然穿越馬路，衝到他的前方，他趕緊煞車，不過，煞車導致後輪總成解體，此說太牽強。

追運磚車是否超重

資深修車師傅則說，這種貨車的後輪總成，是透過避震彈簧連結車身，彈簧因承受不住重量而斷掉解體，後輪總成隨之脫離車身，重點不是緊急煞車，而是彈簧是否彈性疲乏，及載運的磚頭重量。

警方表示，要先對磚頭秤重，釐清是否超重，並調查運磚車的保養狀況，再依相關規定開罰單，至於女騎士騎機車違規闖越道路，會一併調查。

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