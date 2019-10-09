聽到「拒測罰18萬」男驚嚇猝死 警傻眼

2019-10-09

〔記者張議晨／宜蘭報導〕警方7日晚間8時許，在國道5號宜蘭交流道入口匝道執行路檢勤務，被攔查的41歲陳男第1次酒測失敗後，警方對他說「拒測會被罰18萬」，準備第2次酒測時，陳男突然休克，倒地送醫不治；家屬質疑警方執法過當，導致陳男驚嚇猝死，要求給真相。

家屬討真相 質疑警方執法過當

國道警察第9大隊澄清，陳當時要求休息，有讓他休息10分鐘，但在第2次酒測前，陳疑因過度換氣而倒地，當場立即急救，並連絡救護車，未料仍造成憾事，全案由檢方相驗，並接手後續偵辦。

警方當時攔下陳男，在他的車上聞到酒氣，詢問「有沒有喝酒」，陳回應「有吃點麵包跟喝一點」。

警方當場實施酒測，陳第1次吹氣呈無效反應，無法判讀；警方對他說「拒測會被罰18萬」，也讓陳男休息一陣子，準備實施第2次酒測，未料陳還沒吹氣，卻突然暈倒在地，嚇壞在場的2名員警。

家屬趕到醫院，不解沒有心臟病史的陳男，怎會因酒駕攔檢就失去性命，陳男的弟弟也質疑，究竟哥哥是心臟病發，還是員警以言語「拒絕酒測要開罰18萬元」嚇到哥哥，導致過於緊張倒地。

羅東博愛醫院急診室主任許智翔說，推測是發生突發性心律不整，心律不整原因可能為使用藥物、遺傳性心臟疾病等。

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