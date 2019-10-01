中市主題餐廳變調 爸媽帶孩子去賭博

2019-10-01

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市的桌遊主題餐廳近年如雨後春筍興起，網路社群也常見「百家樂主題餐廳」的廣告，但賴佳微等市議員質詢直指，至少有20家主題餐廳「掛羊頭賣狗肉」，實際上是有美女荷官的賭場，還有父母帶年幼子女來賭，痛批中市淪為賭城；雖然警方2天後就查獲Sun Poker遊戲主題餐廳（桌遊館）經營賭場，並法辦主持人與賭客，但警方現場卻不見美女荷官，也沒見到少年或兒童。

議員指中市至少20家

事實上，今年5月台中警方就查獲文心路上1家遊戲主題餐廳，變相經營博弈遊戲，還有男荷官發牌吸引女賭客，警方帶回多30人，全案依賭博罪嫌送辦。顯見議員的質疑並非空穴來風，這次查獲Sun Poker遊戲主題餐廳只是冰山一角。

賴佳微等議員9月27日質詢時，拿出多張取自臉書的「百家樂主題餐廳」照片指出，中市至少有20家「主題餐廳」，設有賭桌與牌具，只提供簡單餐點，卻有美女荷官，滿滿人潮圍著賭桌下注，一旁竟有兒童，「這是爸媽帶孩子去賭博，未成年也能入場」，「只要有錢，未成年也能儲值可賭，沒有年齡限制」，多位議員質疑中市淪為賭博之城。

警查抄1家 逮回21人

2天後，中市警五分局在台中地檢署指揮下，查獲位於北屯區的Sun Poker遊戲主題餐廳經營賭場，一群人圍著賭桌賭德州撲克，警方衝入現場喝令「舉高雙手，不要動」，拘留主持人、工作人員與賭客21人，查扣現金11萬5000元、約6000萬元的籌碼，依賭博罪法辦主持人與賭客21人。

警方說，該店荷官是男性，未見美女荷官，也沒見到少年或兒童，現場也沒有餐點，飲料與檳榔是賭客自備或外購，這群賭客說，「我們都是賭小的（賭資小）」，警方發現，要到這家餐廳（桌遊館）「消費」，須先加入會員，不能任意進入。

有人打趣說，「議員有質詢，效率就是不一樣」，對此，五分局說，早已盯上這家主題餐廳，只是搜索時間，剛好在議員質詢之後，純屬巧合。

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