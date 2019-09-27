號稱改槍南霸天 走火轟穿徒弟肚

2019-09-27

〔記者張瑞楨／台中報導〕自稱改槍「技壓菲國兵工廠」的改造槍販潘志宗，有買家還稱他是改造槍械的「南霸天」，但他收徒教導王男製造子彈，卻槍枝走火，把王男肚子轟穿、大小腸破裂。潘男被警方查獲後，他自誇「用我的槍彈，死的是警察」，卻絕口不提誤轟徒弟糗事，法院依槍砲彈藥刀械管制條例，判處他7年徒刑。

國中畢業的潘男（綽號白目宗、42歲），在屏東縣種植檳榔維生，他對精密金屬與車床加工技術頗具心得，自學槍械改造與子彈製造，並販售賺外快，自誇是台灣南部改造槍械的第一把交椅。據傳他改造的手槍，每把黑市行情價達7、8萬元以上，甚至有買家稱他是改造槍械的台灣「南霸天」。

判決書指出，2017年8月19日，潘男帶5把改造手槍與子彈，到台中市王姓男子住處傳授製造子彈技術，他當場示範製造2發子彈，之後，展示自己攜帶的改造手槍時，卻不慎走火，1發子彈把王男肚子轟得大小腸破裂，潘男隨即逃回屏東，把槍彈藏匿於檳榔園與木材堆。

中市警方接獲線報後，去年4至5月三度搜索，查獲改造槍枝5把（1把不具殺傷力）、改造子彈79發。潘男被捕時仍不改自誇個性，去年3月高雄市保大警員緝捕通緝犯陳弈丞，陳男持槍射擊員警卻卡彈，被員警開槍擊斃，潘男告訴警方，陳男如果拿的是他改造的槍彈，就不會卡彈，「死的是警察」。

台中地院審理時，潘男坦承犯行，一審判刑7年，二審維持7年原判，可再上訴。

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