屏東魚販跳票逾2億 上百養殖戶受害

2019-09-26

〔記者陳彥廷／屏東報導〕余姓魚販高價收購漁獲，卻驚傳跳票，屏東縣沿海地區上百戶養殖漁民受害，損失金額超過兩億元，余男落跑行蹤成謎，受害養殖戶求償無門，縣府將協助處理。

秋節前高價收購漁獲 節後倒帳落跑

屏東縣養殖漁業發展協會常務監事陳清烈指出，余男跟漁民收購午仔魚每八兩就多五元，利用高價快速博取養殖戶信賴，養殖戶利卻忽略余男票期長達四十五天，中秋節前大舉收購漁獲後再大筆倒帳，騙走漁民血汗錢。

養殖戶被倒帳100萬到400萬元不等

受害養殖戶昨天成立自救會，指余男身為林邊區漁會理事，在林邊、佳冬、枋寮等養殖區收購漁獲，養殖戶被倒帳一百萬到四百萬元不等，據傳有人更被倒了兩千多萬元，估計金額超過兩億元，余男中秋節當天就已找不到人，位在佳冬塭豐村的公司則用封條封起，被質疑是混淆視聽，避免債主上門。

楊姓養殖戶批評，余男最後一次收魚選在中秋節前夕，還收到三更半夜，當時以為是秋節需求大沒想太多，但過完中秋後余男就跳票，打電話也不接，根本就是有預謀倒債。

據傳余男已脫產躲債，記者昨天撥打余男手機未通，立委莊瑞雄接獲陳情後，建議受害養殖戶提告。

縣府：請律師協助 並助運銷轉型

屏東縣政府則指出，縣府相當重視此案，除請律師協助受害者，未來將透過屏東農產公司協助現今口頭承諾的運銷轉型，提供養殖戶更大保障。

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