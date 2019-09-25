惡男虐死女童骨刺穿／死刑改無期 女童家屬斥離譜

2019-09-25

〔記者楊國文／台北報導〕4歲邱姓女童遭母親同居人莊嘉億持鐵棍虐打，連骨頭都刺穿致死，一審依殺人罪判莊死刑、莊母莊陳禎梅被依共犯判無期徒刑；高等法院審理認定莊男所犯並非「情節最重大之罪」，加上始終坦承犯行，有賠償和解之意，另依台大醫院鑑定認為莊男再犯可能性是中度、仍有矯治可能，昨依殺人罪改判無期徒刑，莊母則是「不作為犯」，改依「違背義務的遺棄致死罪」判9年徒刑；可上訴。

女童爺爺批評判決「離譜」，無法接受判決結果，將上訴三審。他指控莊男喪盡天良，孫女被打得骨折、連骨頭都露出來，還是不帶她就醫，導致死亡，根本是故意殺人，莊母當時阻撓社工訪視，致害死孫女，如同主謀，竟輕判9年；另，女童爺爺批評莊男在丟包孫女後返家燒炭自殺，或當庭向家屬下跪，「都是演戲」，是為了爭取減刑。

兒童權益促進協會理事長王薇君批評「判決不當」，女童可說是被打得「痛到死」，「法院連最後的司法正義都不給她」。

前年10月，邱女因毒品案入監服刑，將女兒託付給無業的莊男（26歲）與莊母（54歲）照顧；不料，莊男因懷疑邱女與客人搞曖昧，又認為女童不聽話，失控持鐵棍打女童屁股，女童因長期凌虐骨折，營養不良、骨頭刺穿而出，莊男唯恐施虐及遭通緝曝光，僅拿棉花塞住傷口，沒將女童送醫。莊母為迴護兒子，阻撓社工訪查。

同年11月22日，莊男驚覺女童無呼吸心跳，緊急CPR仍無力回天，竟將女童丟包醫院。

一審認定莊男所犯是兩公約規定的「情節最重大之罪」，依殺人罪判莊死刑、莊母無期徒刑。

高院將莊男送鑑定，台大醫院鑑定認為莊再犯可能性為中度、不排除有教化可能；檢方指控莊手段殘忍殺害女童，屬兩公約「情節最重大之罪」，一審判刑適當。高院認定，莊和莊母曾為此案有自殺之舉，莊案發後始終坦承犯行，也認錯、表達賠償和解之意，昨改判莊無期徒刑、莊母9年徒刑。

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