同是警察 台北最好命、桃園新北艱苦

2019-09-22

〔記者吳昇儒、徐聖倫／新北報導〕警察勤務多，大都會員警更是事多公繁，但其實勞苦度還是有些差異，整體來看，六都中台北市警察最好命，桃園、新北最苦命，原因是「警民比」差很大。

目前桃園警民比最高

新北市人口已達401萬餘人，但警察數量未增加，導致員警工作負荷愈來愈大，去年警民比前三名派出所已高達1比1千多，今年更超過1比2千，警力吃緊度拉警報。目前六都警民比最高的是桃園，預計10月撥增929名警力後，總算脫離最苦命警察的谷底，屆時新北市將成全國唯一警民比高於5百的都市。

依縣市警察機關員額設置參考基準，規定直轄市警民比為1比350，六都現今只有台北市警民比符合標準，其他五都均高於400。

新北警民比即將變最高

一名資深警官指出，警民比高的派出所往往留不住警員，不僅人口多致工作量較大，案件發生比例也相對較高，不少熬到「資深」的警察就會請調，至於剛分發的菜鳥沒得選，而所內主管必須從頭帶起，因而也導致繁重派出所的菜鳥警員比例非常高，所長壓力又比一般派出所更大，衍生出「沒人想來這裡當所長」的困境。

新北市林姓警員說，自己抽到籤王，派到警務繁重派出所，常常過了值班時間還在處理民眾糾紛，深夜得支援快打部隊，「有機會一定要調離，我可不想過勞死」。新北基層得知桃園將補進新血，自嘲說：「好羨慕他們啊！」

據去年統計，新北市汐止警分局汐止、社后兩大派出所，警民比各為1比1351、1144，成為警局的第1、3名；今年資料顯示，前三名派出所分別為三峽分局北大派出所、林口分局文林派出所與淡水分局水碓派出所，警民比分別為1比2513、2163、2140，嚴重失衡。目前新北市161個派出所，有73所警民比超過1千，尤以板橋、海山及樹林分局所屬派出所，全都破千。

據了解，警民比高的派出所大都在重劃區或新市鎮，研判首購族較會選擇這些地方置產，致拉高警民比例。新北警方說，警民比過高的警所，將評估調整警力。

新北市警察局轄下的161間派出所，有3間警民比突破1：2000，高得嚇人。（記者吳昇儒攝）

六都警民比例與排名

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