安眠藥吃不完上FB賣 慘！輕熟女觸販毒重罪

2019-09-17

〔記者張議晨／宜蘭報導〕管制藥物不能賣！賴姓輕熟女因缺錢，將沒使用完的處方安眠藥放上網路販售，陳姓女子買回後，認為安眠藥無效想要退貨被拒絕，憤而向衛生局檢舉，藥丸被檢出有3級毒品氟硝西泮（FM2）成分，宜蘭地方法院依販賣第3級毒品罪，判處無前科的賴女3年6個月徒刑。

「服爾眠錠劑」含FM2屬3級毒品

賴女在2017年7、8、9月，3次就診分別領取醫師開的處方藥劑「服爾眠錠劑」54、56、56顆，共領166顆安眠藥。賴女因缺錢花用，竟將吃不完的「服爾眠錠劑」及藥袋，放上臉書社團販賣。

陳姓女子看到貼文，透過臉書私訊賴女購買，隨後匯款7000元取得40顆藥錠。服用數顆後，認為藥效沒有達到預期效果，向賴女要求退貨還款卻被拒絕。陳女不滿退貨被拒，拿著剩下的29顆藥錠，向台中市衛生局檢舉。

經化驗，由於藥丸含有3級毒品氟硝西泮（FM2）成分，賴女被衛生局移送法辦，檢方依販賣3級毒品罪將她起訴。庭訊時，賴女坦承因為缺錢花用，才會將藥錠放上網路販售。

販賣3級毒品 刑期7年起跳

「氟硝西泮」俗稱FM2、約會強暴藥丸，屬於中樞神經抑制劑，是強烈安眠藥物，也是列管的第3級毒品；除醫師處方，依法不得販賣，依「毒品危害防制條例」，販賣3級毒品最輕本刑為7年以上。

賴女無前科情堪憫恕 刑期減半

宜蘭地方法院合議庭認為，賴女雖有睡眠障礙等症狀，因缺錢失慮，將藥品販售他人，所幸販售對象僅1人，相較販毒集團對象廣闊，所生危害尚非鉅大，念在賴女無前科紀錄，犯後坦承犯行，頗具悔意，所犯雖面臨最低刑度7年以上，但有情堪憫恕之處，依刑法第59條酌減其一半徒刑。

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