罕見！無三字經關鍵字 罵人蹦出老母 公然侮辱起訴

2019-09-15

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕港星周星馳在電影「九品芝麻官」當中所提的「老母」，被涂姓男子在高鐵站前拿來使用。他因抽菸被保全勸阻，雙方發生口角，警方到場勸解時，希望涂男向保全道歉，沒想到涂男竟兩度公然嗆陳姓保全「道你老母」，新竹地檢署認定已觸犯刑法公然侮辱罪，將涂男提起公訴。

法界人士表示，許多公然侮辱案件判決有罪的案例，都是被告以三字經結合「老母」辱罵被害人，像本案只出現「老母」，卻無三字經關鍵字，而被檢方起訴，相當罕見，儘管罵人就是不對，但屆時法院是否會支持檢方的見解，值得觀察。

檢警調查，25歲涂姓男子4月17日下午2點多在新竹高鐵站3號門外空地，因疑似未依規定在吸菸區內吸菸，正在巡邏的陳姓保全上前規勸，雙方發生口角。

高鐵站前抽菸 保全勸告受辱

鐵路警察獲報到場，並與涂男、涂母、陳男溝通，陳男向鐵路警察說：「那看他願不願意道歉啊」，涂男竟公然辱罵陳男「道你老母」、「白目啊」、「這種白目就是要給他…」等。

當天稍晚，涂男在新竹高鐵站外停車場，又接續辱罵陳男「道你老母」。

涂男承認因吸菸問題與陳男發生口角，但否認公然侮辱，聲稱沒有以那些話罵陳男。檢方偵結，認為涂男罵人「老母」已經構成公然侮辱罪嫌。

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