破地下兵工廠 警匪駁火百發

2019-09-13

〔記者周敏鴻、許倬勛／桃園報導〕新竹「風飛沙幫」份子謝國棟，涉嫌在新竹縣新埔鎮義民廟附近的鐵皮屋開設地下兵工廠，刑事局與桃園市警方昨凌晨攻堅，與謝嫌等三名歹徒相互開火近百槍，過程中桃市警保安大隊小隊長陳風烈遭歹徒的子彈碎片擊中頸部，差點傷及咽喉，事後直呼：「好險！」對峙約三十分鐘後謝嫌棄械投降，現場起出八把長短槍、子彈一百二十三發，火力驚人。

新竹義民廟附近 凌晨槍戰

警方掌握四十四歲謝嫌暗設工廠改造槍彈，佈線追查多日，八月二十三日晚間發現他開車出現在竹北，上前攔查時謝嫌加速衝撞後逃逸，員警雖開槍射擊，對方仍亡命逃竄而去。

警方後來再度掌握其行蹤，昨由霹靂小組陳風烈等員警，全副武裝對地下兵工廠展開攻堅，謝透過監視器確認警方上門，趁警方破門時，與手下呂姓、鄒姓少年連番開槍射警，三煞至少射擊三、四十發，霹靂幹員也開槍反擊，雙方駁火近百發，槍聲此起彼落震撼整個夜空。

對峙30分鐘 3煞棄械投降

一陣交火之後，加上後路也被警方阻堵，謝嫌眼見大勢已去，要求警方停火，先讓呂、鄒二少走出就逮，疑自知落網後至少面臨十幾年重刑，謝嫌竟把自己關在屋內工作室高喊：「我想死啦！不想活了！」警方找來家屬親情喊話才軟化其心防，對峙三十分鐘後棄械投降。

警方在地下兵工廠起出改造長槍兩把、改造及制式手槍六把、子彈一百二十三發，還有五台大型改槍機具和相關改造工具。檢警正進一步追查改造槍械是否流出與涉及刑案。

起出8把長短槍、子彈123發

謝國棟曾涉多起暴力討債、槍砲案件，年輕時是風飛沙幫「衝鋒隊」成員，爭搶地盤或幫派火併時總是衝第一，樹敵無數，二○○三年偷渡潛逃中國，在當地搞詐騙，二○○五年被中國公安逮捕押解回台，被判刑六年入獄。假釋出獄後，謝嫌兩年前以金錢、毒品吸收中輟少年從事毒品買賣、改造槍彈等勾當，成為新竹惡名昭彰的「行動軍火庫」。

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