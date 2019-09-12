律師欠稅進管收所 史上第2人

2019-09-12

〔記者張文川／台北報導〕律師是懂法律的人，被法院管收少見！行政執行署資深官員表示，過去曾有2名律師因欠稅而準備被移送法院聲請管收，其中大約10年前高雄就有一位欠稅律師被裁定管收，是史上第一人；另一位涂姓律師則在法院受理前繳納欠稅，未及開庭就獲釋，未實際「入住」管收所，台南陳姓律師前天被法院裁定管收，應是史上律師進管收所第2人。

曾有律師 約談後急繳清

官員指出，高雄地院約10年前曾裁定管收一名欠繳稅金的律師，移往管收所數日後，即由家人繳完部分稅款，並提出分期繳納欠稅的還款計畫，才重獲自由。

另一涂姓律師，2013年因積欠所得稅750萬元，但他是國內信託法的權威，熟稔財經法律專業知識，名下竟查無財產所得，行政執行署台南分署查出他生活闊綽，卻欠稅不繳，同年5月約談他後，先行留置，準備向台南地院聲請管收，涂男見避無可避，隨即繳納100萬元，因而獲釋，當月就繳清所有欠稅。

除了律師，因愛打麻將而被監察院彈劾、經公懲會懲戒撤職的台南高分院法官徐宏志，連續11年故意不實申報財產，被法務部裁處11筆、共80萬元罰鍰，遭強制執行扣款，他卻欠罰不繳其餘49萬元。

行政執行署台北分署去年9月約談年已7旬的徐宏志，依法將他留置，準備向法院聲請管收，徐才通知兒子來繳納10萬元罰款，其餘39萬由徐子簽立分4期繳納的擔保書後才獲釋，免於被管收的命運。

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