貓霖幫主 住家前中伏 遭行刑式6槍轟爆頭

2019-09-05

雨衣雙煞 戴口罩逞兇

〔記者許倬勛／桃園報導〕48歲「貓霖幫」幫主江宗霖，前天才辦完母親的告別式，不料昨天下午卻在桃園市龍潭區的老家前，遭2名身穿雨衣、戴口罩的年輕槍手，以近距離行刑槍決方式，朝頭部連開6槍，江男中槍後倒臥血泊，送醫不治，槍手逃逸，警方正全力緝兇。

據悉，遭狙殺的江男以暴力討債、詐騙起家，在石門山一帶發跡，起初只是強佔地盤，向附近攤販收取保護費，但因手段兇狠、動輒暴力相向，逐漸發展成黑幫組織，犯案地點遍及桃園各地。江男進出監獄數次，後把重心轉往柬埔寨發展，除詐騙集團的版圖越擴越大，還多角化經營投資賭場、地產等生意，前幾年還入手全桃園唯一一輛麥拉倫超跑。江男的友人認為，可能樹大招風，因金錢糾紛惹來殺機。

母才出殯 隔天就出事

目擊民眾說，當時2名槍手在龍潭區中正路以步行方式接近江男，趁他出門準備上車之際，趨近輪流開槍，得手後往反方向狂奔，消失在巷弄中。

居民說，江男前天才幫母親辦完告別式，想不到自己接著出事；另有居民透露，江母的告別式在住家旁舉辦，前晚曾看到黑衣人在附近徘徊，原以為是來關心江母的後事，如今回想起來可能「不單純」。

江的親友說，江男近年多在國外活動，想不出來在台灣會與誰結怨。警方表示，調閱監視器已掌握犯嫌身分，有信心很快抓到槍手。

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