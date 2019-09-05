台東／盜採稀有瀕危植物 上網販售被逮

2019-09-05

〔記者陳賢義／台東報導〕台東黃姓男子盜採金峰等山區稀有瀕危植物，公然在網路販售，台東林管處接獲舉報，動員知本工作站會同保七總隊第九大隊偵小隊與台東小隊持搜索票至黃男住宅起贓，當場查扣小垂枝石松、花蓮捲瓣蘭、鳳尾蘭及萬年松等山區植物，其中小垂枝石松屬瀕臨絕種的植物，訊後，依竊盜及違反森林法罪嫌移送檢方偵辦。

其中小垂枝石松瀕臨絕種

黃嫌到案供稱，盜得植物分別在金峰、石川及建和等山區採取，在住宅公開擺設販賣及藉由網路販售，林警逐一現地勘查，證實小垂枝石松及花蓮捲瓣蘭採集地點為國有林班地內，違反森林法相關規定。另外，小垂枝石松屬於石松門的植物，是現存最古老的維管束植物，主要分布於台灣中南部低海拔山區，附生於枝幹上，葉片呈羽毛狀，喜歡熱帶雨林般濕熱的成熟原始森林環境，在台灣被視為雨林指標植物，且因生態特殊性、繁殖不易及台灣低海拔原始林破壞，加上極具觀賞價值常成為盜採對象，已被列入「二○一七台灣維管束植物紅皮書名錄」國家瀕危 （NEN）類別內。

林管處表示，小垂枝石松屬石松科，原產地菲律賓、台灣中南部與東部、琉球，生育地為潮溼成熟森林樹上中高位，著生。小垂枝石松與垂枝石松十分類似，然而小垂枝石松的莖更加纖細，且葉子呈橢圓形。小垂枝石松較垂枝石松更為稀有，發現頻度更低，屬於頻臨滅絕的植物。

台東林管處長劉瓊蓮表示，森林內的樹木、竹子、蘭花、蕨類、蕈類等等均屬森林主、副產物，為國家資產，非經許可不得採取及販賣，一但查獲竊取屬實者將依森林法及刑法規定移送法辦，可處六個月以上五年以下有期徒刑，併科五萬元以上三十萭元以下罰鍰。

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