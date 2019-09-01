男童媽拿自身當餌 跨海逮殺父母惡夫

2019-09-01

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局國際科為能將潛逃返國的伊拉克籍女婿朱姆厄繩之以法，並拯救小孩，分別在日本與伊拉克設下兩個陷阱誘捕，其中，警方獲悉朱嫌原本在日本拿高薪，回伊拉克後生活困難，便請其妻子誘稱「我們一家可以在日本團聚重新生活」，成功「引蛇出洞」誘其願意返日，讓他在庫德自治區的艾比爾市機場落網。

誘朱姆厄赴日重新生活

朱姆厄犯案後，匆忙逃回伊拉克故鄉摩蘇爾，我方刑事局國際科探知他在家鄉工作難尋，而他當初在日本教英文，已取得合法教書資格，月薪達50萬日圓（約台幣15萬元），警方展開設局。刑事局駐日聯絡官教導朱嫌妻子蕭女，要蕭女跟朱嫌聯絡取得信任，故意告訴他台灣沒加入國際刑警組織，要他不用擔心會被抓，還稱希望一家人能團聚，可以繼續在日本重新生活等，果然讓朱姆厄起心動念。

原擬在日透過管道抓人

隨後，由蕭妻在日本提出家暴告訴，如此只要朱姆厄一踏進日本境內，馬上會被逮捕，如此小孩就可交還母親；至於朱在日本結束家暴司法審理後，可依其意願遣返伊拉克，或同意到台灣接受法律制裁。

提前在庫德自治區逮捕

國際科分析他返回日本可能的相關管道，包括從伊拉克巴格達或是「庫德自治區」的機場搭機，隨即透過外交部、國際刑警等多方管道請求協助，伊拉克要求我方須發布紅色通報，但我國非會員國作罷，幸好我方經澳洲警方相助與「庫德自治區」警方建立聯繫平台，進而提供朱姆厄在台殺岳父母的資料，並獲當地法院核發逮捕令。

接著在安排下，朱姆厄也認為宜從「庫德自治區」搭機，讓他掉入圈套，並在當地機場被捕。

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